Boya göre ideal kilo nasıl olmalı çıkan sonuç 18 ve 25 arasındaysa...

Arkadaşınızla aynı boyda olmanıza rağmen ondan arkadaşınızdan daha kilolu görünüyorsanız boyunuza göre kilonuz fazla demektir! Eğerki boyunuza göre ideal kilonuzu koruyabilirseniz daha fit görünebilirsiniz! Peki ideal boya göre kilo hesaplaması nasıl olur? İşte elmaelma.com okurları için ideal boy ve kilo hesaplaması...

Hem sağlık hem de psikolojik anlamda daha iyi hissetmek için olması gereken vücut ağırlığını korumaya özen gösterin. İdeal boy ve kilo kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektermektedir. Önemli olan sizin boyunuza göre ideal vücut ağırlığınızı korumak olacaktır.

İdeal kilo nasıl hesaplanır?

İlk olarak boyunuzu ölçün ve son olarak kaç metre kaç santim olduğunuzdan emin bir şekilde haberdar olun. Daha sonra boyunuzu kendisiyle çarpıp çıkan sonucu da kilonuza bölün. Elde ettğiniz rakam eğerki 18.5 ve 25 arasında çıkıyorsa normal olarak kabul edebilirsiniz. Ancak ideal olarak 20 ve 23 arası olmalıdır.

Elde ettiğiniz rakam 25 ve 30 arasında ise kişinin olması gereken fazla kilosu olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak bu rakam 20 ve 40 arasında yer alıyorsa obezite çanları sizin için çalıyor olabilir!