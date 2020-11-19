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Mutlu çocuk nasıl yetiştirilir mükemmeliyetçi olmayın!

Çocuğunuzu mutlu ve ilerki hayatında uyumlu olabilmesi için yetiştirmenin püf noktalarını sizlerle paylaştık! Mükemmeliyetçi olmayın!

Mutlu çocuk nasıl yetiştirilir mükemmeliyetçi olmayın!
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Hepimiz çocuğumuzun mutlu bir hayat sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek çocukluk döneminde mutlu olması gerekse ilerki hayatında bir çok zorluklara karşı direnç sağlayıp uyumlu olabilmesi için her ne kadar bir çok yöntem olsa da yapılan araştırmalara göre bilimsel olarak sizin için bir araya getirdiğimiz bu püf noktalar işinize yarabilir!

Mükemmeliyetçi olmayın!

Yaşamda hiç kimse mükemmel değildir. Hepimiz çocukluktan bu yana kadar birç ok şeyin üzerine katarak büyüyoruz. Çocukken mükemmel bir ev temizliği yapmasını bekleyemezsiniz veya herşeyi görüp geçirmesi ve daha az hata yapması için henüz küçük bir çocuktan dört dörtlük bir performans bekleyemezsiniz. İşte bu yüzden baskılara karşı kulaklarınızı kapatıp biraz rahatlamayı deneyin!

Çocukla çocuk olup şakalaşın

Sosyal bir ortama daha kolay adapte olabilmesi için çocuğunuzla şakalaşın! Ebeveynlerin çocuklarıyla şakalaşması çocuğun daha yaratıcı bir zekaya sahip olmasına yardımcı olarak stresle baş etmenin zeminini hazırlamaktadır. 

Çocuğunuza her zaman olumlu olun

Elinizden geldiğince çocuğunuza karşı olumlu ve ılımlı davranmaya çalışın. Aksi taktirde çocuğunuza sürekli olarak olumsuz düşünceleri yansıtarak çocuğunuzun saldırgan davranışlar sergilemesine neden olabilirsiniz. Çocukların davranışları ebeveynlerinde görülen davranışlarla eş doğrultudadır. 

Öz duyarlılık önemli

Araştırmalara göre, öz duyarlılık çok önemli bir hayat becerisidir ve insanların zorluklara karşı göğüs germesine yardım eder. Öz duyarlılık, farkındalıkla, düşüncelerin yönetimiyle ve duyguların özgür bırakılmasıyla gelişir. Ebeveynler, çocuk büyütürken karşılaştıkları zorluklara öz duyarlılıkla yaklaşmalı ve çocuklarına örnek olmalıdır.

Özgürlüğünü kısıtlamayın

Çocuğunuz için zamanı geldiğinde bazen yanlız bırakma ve tek başına mücadele edebilmeyi öğrenebilmesi için özgür bırakmalısınız. Aksi davranışlarda çocuğun kendine olan özgüvenini kaybetmesine neden olabilirsiniz. Unutmayın çocuğunuzun yeni deneyimlere açık olmasını sağlamalısınız. Olumsuz durumlarda korkakça davranmasına neden olabilirsiniz.

Evliliği ikinci plana atmayın

Çocuğunuz olduğunda sakın partnerinizle ilişkinizi ikinci plana atmayın. Dengesiz giden evlilikler, çocuklarda uyu bozukluğuna neden olabilir. Sorun yaşanan evlerde, sürekli bir gerilim olur ve bu durum çocuklarımızı sandığımızdan daha fazla etkiler.

Maneviyatınıza özen gösterin

Depresyonda olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, hem kendi sağlığınız hem de çocuğunuzun sağlığı için vakit kaybetmeden yardım alın. Depresyonlu anneler, çocuklarına olumsuz bir tavırla yaklaşır ve çocuğun da psikolojisi üzerinde olumsuz etki yaratır. Olumlu ebeveyn olmanın ilk şartı, ebeveynlerin psikolojik olarak sağlıklı olmasından geçer.

Ergenlik döneminde ılımlı davranın

Ergenlik döneminde, çocukların ailelerine karşı gelmeleri oldukça yıpratıcıdır ancak bu durumun nedeni, evinde dışında yaşadığı baskının yadsınması olarak yorumlanır. Diğer bir değişle, evde kurulan otorite aslında arkadaşlar arasında otorite kurma çabasıdır. Ergenlik döneminde çocukların, kendilerini test etmeye ihtiyaçları vardır ama aynı zamanda ailelerinden de destek görmelidir.

 

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