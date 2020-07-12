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Francesca Cipriani'den Can Yaman isyanı: Bütün gece kur yaptı, mesajıma cevap vermedi

İtalyan oyuncu Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı geldi. Cipriani, Yaman için "Bütün gece bana kur yaptı, sonra onu aradım ama asla yanıt vermedi" dedi.

Francesca Cipriani'den Can Yaman isyanı: Bütün gece kur yaptı, mesajıma cevap vermedi
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Can Yaman'ın hayranı olan şarkıcı ve oyuncu Francesca Cipriani, Can Yaman'la yaşadıklarını ve hayal kırıklığını anlattı. Francesca Cipriani kalbinin kırıldığını açıklayarak Yaman'la arasında geçenleri paylaştı.

"Her gün mesaj atıyorum ama hiç yanıt vermedi"

36 yaşındaki oyuncu Yaman ile konuk oldukları programın stüdyosunda tanıştıklarını ifade etti. Cipriani, Yaman'dan hoşlandığını ama onun hiçbir mesajına yanıt vermediğini söyledi. "İkimiz de Barbara D'Urso'nun programına konuk olmuştuk. Bütün gece bana gülümseyip durdu" diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bana kur yapıp durdu. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Sonra da görüşmek için söz verdik. Ama öyle olmadı. Ona her gün mesaj atıyordum, ama bana asla yanıt vermedi. Bana bunu neden yaptın? Onun için her gün ağlıyorum. Ben şanssızım."

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