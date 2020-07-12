Fenomen Duygu Özaslan, 'kilo aldı' eleştirilerine bikinili pozlarıyla cevap verdi!

Şu sıralar magazin gündeminden düşmeyen Duygu Özaslan'ın tatildeyken çekilen bikinili fotoğrafları çok konuşuldu. Ünlü Youtuber, yeni çektiği bikinili pozuyla adeta eleştirilere yanıt verdi. Ancak Özaslan, sosyal medyadan paylaştığı pozu yüzünden eleştirilerden nasibini aldı.

Bikinili pozunu paylaştı

Havuz kenarında çekilen fotoğrafıyla olan olan Duygu Özaslan, eleştiri yağmuruna tutulunca pembe bikinisiyle poz verdi. Ünlü Youtuber'ın binlerce beğeni alan paylaşımı, selülitsiz olmasıyla dikkat çekti. Özaslan'a "Bu fotoğrafın orijinalini çok merak ediyorum" gibi yorumlar geldi.