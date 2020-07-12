search menu
search
close

Fenomen Duygu Özaslan, 'kilo aldı' eleştirilerine bikinili pozlarıyla cevap verdi!

Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle görüntülenen Duygu Özaslan, kilo eleştirilerine maruz kalmıştı. Özaslan'dan yeni bir bikinili paylaşım geldi.

Fenomen Duygu Özaslan, 'kilo aldı' eleştirilerine bikinili pozlarıyla cevap verdi!
-A A+

Şu sıralar magazin gündeminden düşmeyen Duygu Özaslan'ın tatildeyken çekilen bikinili fotoğrafları çok konuşuldu. Ünlü Youtuber, yeni çektiği bikinili pozuyla adeta eleştirilere yanıt verdi. Ancak Özaslan, sosyal medyadan paylaştığı pozu yüzünden eleştirilerden nasibini aldı. 

Bikinili pozunu paylaştı

Havuz kenarında çekilen fotoğrafıyla olan olan Duygu Özaslan, eleştiri yağmuruna tutulunca pembe bikinisiyle poz verdi. Ünlü Youtuber'ın binlerce beğeni alan paylaşımı, selülitsiz olmasıyla dikkat çekti. Özaslan'a "Bu fotoğrafın orijinalini çok merak ediyorum" gibi yorumlar geldi.

YouTuber Duygu Özaslan bikinili görüntülendi! Fazla kiloları olay oldu!YouTuber Duygu Özaslan bikinili görüntülendi! Fazla kiloları olay oldu!

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü oyuncudan Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yapıp... Ünlü oyuncudan Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yapıp...
Magazin
Ünlü şarkıcı annesini kaybetti! Paylaşımı yürekleri dağladı! Ünlü şarkıcı annesini kaybetti! Paylaşımı yürekleri dağladı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Güzel model bahçe hortumuyla duş aldı! Sosyal medya yıkıldı!
Güzel model bahçe hortumuyla duş aldı! Sosyal medya yıkıldı!
Karantinada fiziğini koruyan 42'lik Tuğba bikinili pozuyla nefes kesti
Karantinada fiziğini koruyan 42'lik Tuğba bikinili pozuyla nefes kesti
46 yaşındaki ünlü sunucudan bikinili poz! Fit vücuduyla hayran bıraktı
46 yaşındaki ünlü sunucudan bikinili poz! Fit vücuduyla hayran bıraktı
Gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı! Beğeni yağdı!
Gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı! Beğeni yağdı!
Ünlü oyuncunun darp ettiği genç kadının görüntüleri kan dondurdu!
Ünlü oyuncunun darp ettiği genç kadının görüntüleri kan dondurdu!
Önceki Haberler
6 aylık hamile olan Sinem Kobal'ın son paylaşımına beğeni yağdı!
6 aylık hamile olan Sinem Kobal'ın son paylaşımına beğeni yağdı!
Şarkıcı Nez'e sürpriz evlilik teklifi!
Şarkıcı Nez'e sürpriz evlilik teklifi!
Pratik kahvaltılık arayanlara: Smoothie kasesi tarifi
Pratik kahvaltılık arayanlara: Smoothie kasesi tarifi
Bu bitkiler cinsel hazzı 2 katına çıkarıyor!
Bu bitkiler cinsel hazzı 2 katına çıkarıyor!
Tatlı krizine birebir: Vişneli browni
Tatlı krizine birebir: Vişneli browni
Çıtır çıtır: Milföy mantı tarifi
Çıtır çıtır: Milföy mantı tarifi
Sosyal medyada tepki çekti! Şeyma dans ederken eşyasını kızı taşıdı!
Sosyal medyada tepki çekti! Şeyma dans ederken eşyasını kızı taşıdı!
Şeker yerine tüketebileceğiniz 4 alternatif!
Şeker yerine tüketebileceğiniz 4 alternatif!
Yorumlar