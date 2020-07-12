Şarkıcı Nez, yıllardır aşk yaşadığı Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldı!

2000'li yıllara şarkıları ve danslarıyla damgasını vuran Nez, uzun süredir sanat camiasından uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu tenis antrenörü Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldı. Nez, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

"Evet dedim!"

Daha önce dört kez nikah masasına oturan Nez, “Yeniden evlilik düşünür müsünüz?” sorusuna, “Bunları konuşmak için çok erken” yanıtını vermişti. Önceki akşam bir yıldır birlikte olduğu Gökhan Köksal’dan evlilik teklifi alan şarkıcı duygularını takipçileriyle paylaştı. Yüzüğü ile poz veren Nez, "Ve 'evet' dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde" ifadelerini kullandı. 41 yaşındaki şarkıcı, evlilik teklifinin ardından mutluluktan ağladığını söyledi.