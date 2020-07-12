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Smoothie kasesi nasıl hazırlanır enfes bir lezzet!

Smoothie kasesi nasıl hazırlanır? Malzemeleri neler? Hızlı ve lezzetli bir kahvaltılık mı arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz. İşte hazırlanışı!

Smoothie kasesi nasıl hazırlanır enfes bir lezzet!
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Hızlı ve lezzetli bir kahvaltılık arayanlar buraya! Hem ekonomik hem de lezzetli bu şahane kaseye bayılacaksınız. Yurt dışında smoothie bowl olarak anılan smoothie kasesi diyebileceğiniz bu rengarenk enfes lezzetin nasıl yapıldığına gelin hep birlikte bakalım. Peki smothie kasesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda smothie kasesi tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

5 yemek kaşığı süzme yoğurt, 10-12 adet yaban mersini,6 adet çilek,1 tatlı kaşığı bal,1 yemek kaşığı chia tohumu

Üzeri için:

15 adet yaban mersini,1 adet küçük boy muz,1 tatlı kaşığı chia tohumu,5-6 adet çiğ badem

HAZIRLANIŞI: 

Blenderın içine süzme yoğurdu, saplarını ayıklayıp yıkadığınız çilekleri, yaban mersini, bal ve chia tohumunu ekleyin ve güzelce karıştırın. Bir kasenin içine aldığınız karışımı yaban mersini, muz, chia tohumu ve çiğ bademle dilediğiniz gibi süsleyin. Afiyetler olsun.

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