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Sinem Kobal kimdir son paylaşımına beğeni yağdı!

Oyuncu Sinem Kobal sosyal medyada paylaştığı pozuyla ilgi odağı oldu. Hayranları, ünlü oyuncuya hamileliğin çok yakıştığı yorumunda bulundu.

Sinem Kobal kimdir son paylaşımına beğeni yağdı!
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Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'yla 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Kız çocuk beklediği öğrenilen güzel oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. 

Beğeni yağmuruna tutuldu

6 aylık hamile olan ünlü oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı kare, 250 binin üzerinde beğeni aldı. Kobal'ın hayranları fotoğrafının altına, "Hamilelik sana çok yakıştı" şeklinde yorum yaptı.

Sinem Kobal kimdir?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Rize, Hemşinli bir ailenin kızıdır.Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir.  Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur. 

Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. 2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı. 5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı. Aynı zamanda kardeşi Kerem Kobal'dır, ve abla kardeş Selena dizisinde yer almıştır. 14 Mayıs 2016 tarihinde oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi.

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