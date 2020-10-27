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Yanak sarkması nasıl giderilir yumurta akı maskesi etkili!

30'lu yaşlardan sonra gözle görmeye başladığımız yanak sarkmasını gideren doğal yöntemler nelerdir? İşte sarkan yanakları gerginleştirmenin doğal yolları!

Yanak sarkması nasıl giderilir yumurta akı maskesi etkili!
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Sağlıksız yaşam, aşırı sigara tüketimi ya da ani kilo kayıpları yüz sarkmalarına neden olabiliyor. Özellikle 30'lu yaşlardan itibaren görülen yanak sarkmaları oluşan görüntüyle kişiyi oldukça huzursuz etmektedir. Uykusuzluk, yanlış uyku pozisyonları, sigara içme, yağsız besinler tüketme gibi alışkanlıklar yanak sarkmasına neden olmaktadır. Yanak sarkması problemi yaşıyorsanız bu haberimize bir göz atmanızda fayda var. Yanak sarkması problemini gidermenin doğal yollarını sizler için hazırladık. Peki yanak sarkması nasıl giderilir? İşte yanak sarkmasını gideren en etkili 3 yöntem! 

Yumurta akı maskesi

Yumurta akı maskesi yanak sarkmalarını engeleyen bir diğer maskedir. Yumurta akı cildi anında gerginleştirmekte ve yumuşacık olmasını sağlamaktadır. Yumurta akının içerisinde bulunan hidro lipidler sayesinde cildi sıkılaştırmaktadır. Yapmanız gereken tek şey, 2 adet yumurtanın beyazını çırpıp yüz ve boyun bölgesine uygulamaktır. Kuruduktan sonra ılık bir suyla bölgeyi yıkayabilirsiniz. 

Limon maskesi

Cilt sarkmalarını önleyen bir diğer maske ise limon maskesidir. Limon maskesi içerisinde bulundurduğu C vitamini ile cilt sarkmalarının önüne geçmektedir. Dikkat etmeniz gereken bir nokta varki o da şudur. Limona alerjiniz olabilir. Bu nedenle bu maskeyi denemeden önce yüzünüzün küçük bir bölümünde mutlaka deneyin. 

Salatalık

Salatalık cilt için oldukça etkili bir besindir. Cildi nemlendirme özelliğiyle bilinen salatalık ayn zamanda cildi ferahlatmakta ve cilt sarmalarınında önüne geçmektedir. Cildin kaybettiği elastikiyetini geri kazanması için salatalık maskesi birebirdir. Salatalığın yarısını rendeden geçirin. Daha sonra süzün ve suyunu çıkarın. Tonik olarakta kullanabileceğiniz bu maskeyle cildinizdeki değişimi kısa süre içerisinde fark edeceksiniz. 

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