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Yaşlanma karşıtı salatalık maskesi nasıl yapılır tam bir mucize etkisi!

Yaşlanma karşıtı salatalık maskesi nasıl yapılır? Bu maskeleri düzenli olarak uyguladığınız taktirde sonuca siz bile inanamayacaksınız. İşte hazırlanışı!

Yaşlanma karşıtı salatalık maskesi nasıl yapılır tam bir mucize etkisi!
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Yaşlanmanın olumsuz etkilerinden bir an önce kurtulmak mı istiyorsunuz? Elinizde olsa zamanı durdurur muydunuz? Hiç bu gibi laflara  gerek yok! Evde uygulayacağınız oldukça basit olan salatalık maskesi sayesinde yaşlanmanın olumsuz etkilerinden kurtulabilecek yüzünüzdeki kırışıklıkların daha fazla derinleşmesini engelleyebileceksiniz. Peki nasıl? Tabiki salatalık maskesiyle! Elmaelma.com olarak sizlere yaşlanma karşıtı salatalık maskesinin nasıl yapıldığını hazırladık. İşte yaşlanma karşıtı mucizevi salatalık maskesinin hazırlanışı! 

MALZEMELER: 

Salatalık (Ezilmiş 1 adet), Yarım çay kaşığı limon suyu, Aleovera jeli

HAZIRLANIŞI: 

Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın ve iyice karıştırın. Ardından temizlediğiniz ve kuruladığınız cildinize önce ince tabaka sürün ve kuruması için bekleyin. Ardından ince bir tabaka daha yüzünüze sürün ve kuruması için bekleyin ve son olarak kalan bütün maskeyi cildinize uygulaın ve kuruyuncaya dek bekleyin. Bu maskeyi dekolte ve boyun bölgenize de uygulayabilirsiniz. Aleovera jeli ince kırışıklık çizgileri ile baş etmekte pekçok maddeden çok daha fazla verim sağlar. Cikdinizde tamamen kuruduğuna emin olduğunuz maskeyi önce yavaşça cildinizden ovalayarak çıkarın ve ardından ılık su ile cildinizi durulayıp havlu ile kurulayın. Maske 3 günde bir yeniden uygulamaya uygundur.

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