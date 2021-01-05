Altın süt nasıl yapılır faydaları neler bağışıklığı güçlendiriyor!

Bağışıklığını güçlendirmek isteyen pek çok kişi sumaktan kekiğe, bitki çaylarından doğal karışımlara kısacası birçok yola başvurdu. Zerdeçal, tarçın, zencefil ve karabiber içeren altın süt de bu listedeki en güçlü savaşçı olarak gösteriliyor. Diyetisyen Eda Ünal kış aylarında ve koronavirüs döneminde hastalıklara karşı kalkan olan altın süt tarifini paylaştı

Altın Süt tarifi veren Diyetisyen Eda Ünal, bağışıklık sistemi için su tüketiminin oldukça önemli olduğunu söyleyerek, “Tabii ki bağışıklığımızı güçlendirmek için su tüketimini önemsememiz gerekiyor. Özellikle kış döneminde azalan su tüketimi bağışıklık sistemini biraz zorluyor. Mutlaka günlük 1 buçuk 2 litre su içmemiz gerekiyor. Bunun yanında da zencefil, zerdeçal ve tarçın içeren 'Altın Sütü' de tüketebilirsiniz.



Altın süt nasıl hazırlanır?

Altın sütü hazırlamak için 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı toz zerdeçal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı toz karabiberi karıştırıyoruz.Sıcak olması sıkıntı oluşturacağı için kaynadıktan sonra biraz soğutmak gerekiyor.

İçerken içine bal koyun

Ardından 1 çay kaşığı bal ekleyerek akşamları rahatlıkla tüketebilirsiniz. Uzmanlar, öğün aralarında aç karnına tüketildiğinde de tokluk hissi vereceğini vurguluyor.

KAYNAK:PEMBENAR