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Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana sütyensiz paylaşımıyla sınırları zorladı!

Sırp forvet oyuncusu Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic'in Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımları sınırları zorluyor.

Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana sütyensiz paylaşımıyla sınırları zorladı!
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Sırp forvet oyuncusu Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeuen Jovana, son yaptığı paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. 

SINIRLARI ZORLADI 

İtalya Serie A ekiplerinden Chievo'da forma giyen forvet oyuncusu Filip Djordjevic'in fotomodel eşi Jovana Djordjevic, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz fotoğrafı ile sınırları zorlayan Jovana yine adından söz ettirdi. 

 SÜTYENSİZ GİYDİĞİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Instagram'da 329 bin takipçisi olan Sırbistanlı fotomodel, sütyensiz giydiği elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Djordjevic'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte o paylaşımı..

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