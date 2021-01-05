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Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen BluTV'nin sözleşmesini kopyalamış bir hata daha!

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın yeni girişimi Exxen'de bulunan kullanıcı sözleşmesindeki linklerin BluTV'ye yönlendirildiği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen BluTV'nin sözleşmesini kopyalamış bir hata daha!
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 Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de bulunan kullanıcı sözleşmesindeki linklerin BluTV'ye yönlendirildiği ortaya çıktı. BluTV'den kopyalanıp yapıştırıldığı anlaşılan sözleşme ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken söz konusu hata çok geçmeden  düzeltildi. 

Webtekno'da yer alan habere göre, BluTV'nin sözleşmesinden kopyalanarak Exxen'e yapıştırılan sözleşmede BluTV yazan yerlerin silinerek Exxen'e çevrildiği ancak bağlantının silinmediği anlaşıldı.

 SORUN DÜZELTİLDİ

Bağlantının silinmemesi ile birlikte Exxen'e tıklayan kullanıcılar BluTV'ye yönlendirildi. Kopyala-yapıştır yapmanın sonucunda ortaya çıkan hata, kısa bir süre sonra düzeltildi.

HATALAR ŞİKAYETLERİ BERABERİNDE GETİRMİŞTİ

Yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başlayan Exxen'deki hatalar ve problemler kullanıcıların şikâyetlerine neden oldu.

BLUTV KURUCUSU DA KONUYA DAHİL OLDU

BluTV'nin kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ da sosyal medya hesabı Instagram'dan hikaye paylaşıp, "BluTV aman dikkat" dedi.

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