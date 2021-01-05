Cildi makyaja hazırlamak masajı atlamayın!

Biz kadınlar genel olarak makyaj yapmayı çok seviyoruz. Kendimizi daha iyi hissettiğimiz makyaj rutininde dikkat edilmesi gereken şeylerden haberimiz var mı? Örneğin makyaj öncesinde cildimizi makyaja hazırlıyor muyuz? Eğer siz de makyaj öncesi cildin nasıl hazırlanması gerektiğini merak ediyorsanız haberimize bir göz atmanızda fayda var. Peki cilt makyaja nasıl hazırlanır? İşte cildi makyaja hazırlamanın 5 kolay yolu!

DUDAKLARINIZIN PÜRÜZSÜZ OLMASINI SAĞLAYIN

Cildinizi makyaja hazırlamanın en önemli detaylarından biri dudakalrınızın pürüzsüz olmasıdır. Makyaja başlamadan önce dudaklarınıa peeling yaparak pürüzsüz olmasınız sağlayın. Sonra ruj sürmeden dudaklarınızı mutlaka nemlendirin. Şeker ile dudaklarınızı fırçalayabilirsiniz. Bu hem kan dolaşımınızı hızlandıracak hem de dudaklarınızın pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Soğuk kış aylarında kuruyarak nemsiz kalan cilt son derece bakımsız ve sağlıksız görünmektedir. Bu nedenle cildinizi yumuşatıcı, ferahlatıcı özellikli bir ürünle nemlendirin. Bunun için doğal ürünleri de tercih edebilirsiniz.Bu adım makyajın cildinizde homojen bir şekilde kalmasını da sağlayacaktır.

CİLDİNİZE MASAJ YAPIN

Cilt üzerindeki şişlikler ne yazık ki makyaj kontürünün tam olarak oturmamasına neden olur. Bu nedenle özellikle ödem bulunan gözaltı torbalarına masaj uygulayarak ödemi dağıtın. Yüzünüze yaptığınız bu masaj yüzünüzdeki kan dolaşımını da hızlandıracaktır.

NEMLENDİRİCİLERİN İÇERİĞİNİ KONTROL EDİN

Makyaj yapmadan önce ya da klasik olarak kullandığınız cilt bakım rutinlerinizden bir tanesi haline gelen nemlendiriciyi seçerken içerisinde yer alan maddeleri mutlaka kontrol edin.