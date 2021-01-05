TRT'nin en çok seviken dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'ndan kötü haber! TRT, bu hafta Masumlar Apartmanı'nı yılbaşı tatili nedeniyle yayınlamama kararı aldı. Bu karar sonrası aynı gün Fox TV'de yayınlanan Baraj dizisine reytingleri yükseltmek için gün doğdu.

YILBAŞI NEDENİYLE YAYINLANMAYACAK

Yılbaşı arası veren diziler arasına Masumlar Apartmanı da katıldı. TRT'nin, Masumlar Apartmanı dizisi için yılbaşı arası vermeyeceği düşünülüyordu. Ancak son dakika gelişmesiyle en büyük rakibi EDHO'nun ara vermesiyle Masumlar Apartmanı 5 Ocak salı akşamı yayınlanması beklenen bölümünün yayınlanmamasına karar verildi.

SADECE 1 HAFTA ARA VERİLECEK

Ani bir kararla bu hafta yayınlanmama kararı alan Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi belli oldu. Masumlar Apartmanı sadece 1 bölüm ara vererek ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Masumlar Apartmanı yeni bölümü 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de yayınlanacak.