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Ekinazyanın faydaları neler kaynamış suyun içine atın sonuç inanılmaz!

Ekinazyanın insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte ekinazyanın bilinmeyen faydaları!

Ekinazyanın faydaları neler kaynamış suyun içine atın sonuç inanılmaz!
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Kış aylarının gelmesinin ardından hava sıcaklıklarının düşmesi, hastalıklara karşı vücudun vitamin ihtiyacını artırdı. Bu nedenle birtakım bitkisel destekler bu dönemde daha sık tercih ediliyor. Ekinezya bitkisi de bunlardan biri. Vücut direncini artıran ve yaraları kapatma özelliği bulunan ekinezya, sıcak suyla demlendikten sonra çay gibi tüketilebiliyor. Ekinezya soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklara iyi gelirken vücut direncini artırarak doğal antibiyotik vazifesi görüyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, ekinezya ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattıTıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, "İklim değişikliğinden kaynaklı çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşabiliyoruz.

Üst solunum yolu rahatsızlıkları, kulak burun boğaz enfeksiyonları gibi rahatsızlıklarla karşılaştığımızda önleyici olarak kullanabileceğimiz koruyucu hekimlik statüsünde bitkiler var.

Türkiye'de çok iyi yetişiyor, etkisi çok büyük 

Son 50 yılda üzerine yazılan 350'ye yakın makale bulunan ekinezya bitkisi de bunlardan biri.Türkiye'de çok iyi yetişiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında hem antienflamatuar (iltihap karşıtı) olarak hem antienfeksiyöz (enfeksiyon karşıtı) olarak hem de mikrop kırıcı olarak kullanılabiliyor.Ekezyanın biz çay formatını tavsiye ediyoruz, C vitamini takviyeleriyle birlikte kullanılması gerekiyor. Bulunduğumuz süreçte hem salgın hem de gribal enfeksiyonlardan korunmak için kullanabileceğimiz en iyi ürünlerden bir tanesi ekinezya" dedi.

Yaraların kapanmasını sağlıyor 

Ekinezyanın yaklaşık 50 santimetre kadar büyüyebilen bir bitki olduğunu anlatan Pıçak, "Yara kapatıcı özelliği olmakla beraber ağız içerisinde bulunan enfeksiyonların giderilmesinde çay olarak kullanılıyor.

Ekinezya çayı nasıl yapılır? 

1 su bardağı kaynamış suya bir tutam ekinezya atıyoruz, 10 dakika bekledikten sonra süzüp limon ve bal ile tatlandırarak içiyoruz.Ekinezya çayını günde en az 2 kere 1 çay bardağı tüketelim ki herhangi bir hastalık bize uğramasın.

KAYNAK:PEMBENAR

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