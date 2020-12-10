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Bağırsak sağlığı için ne yemeli kemik suyunu hayatınızdan çıkarmayın!

Bağırsaktaki yararlı bakterileri artırarak bağırsak sağlığına iyi gelen besinleri elmaelma.com okurlarına sunuyoruz. İşte bağırsak sağlığına birebir besinler!

Bağırsak sağlığı için ne yemeli kemik suyunu hayatınızdan çıkarmayın!
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Tükettiğimiz besinler, dengesizliği halinde vücutta zararlı etkileri olabilen karmaşık bir sistemi oluşturan bağırsak florasına dolaylı yoldan etki etmektedirler. Bağırsaktaki faydalı bakterilerin patojenik olanlara yönelik ideal dengesi yüzde 85 iyi yüzde 15 kötü bakteri şeklindedir. Bu oranı korumanın en önemli yolu da beslenme şeklimizden geçiyor. İşte bağırsaklarda yararlı bakterileri artırarak bağırsak sağlığına iyi gelen muhteşem besinler...

Kemik suyu

Bağırsağı iyileştirmeye yardımcı olur ve sağlıklı sindirimi teşvik eder. Kemik suyunda yer alan jelatin bir hidrofil koloittir. Mide özsuyunuz içeren sıvıları çeker ve tutar, böylelikle de sindirimin düzgün bir şekilde yapılmasını destekler.

Fermente besinler

Lahana turşusu, salamura sebzeler, yoğurt, tereyağı, kefir ve kombu çayı. Yıllar önce, buzdolabının ve modern işlenmiş gıdaların icadından önce, atalarımız bağırsak sağlığı ile ilgili bizimle aynı sorunlara sahip değillerdi. Çünkü onların diyetleri esasen fermente ve kültür gıdalarından oluşmaktaydı. Bu da vücuda bol miktarda faydalı bakteri sağlıyordu.

Tarçın

Tarçın sindirime faydalı bir besindir ve kan şekeri seviyesini de dengeler.

Yeşil sebzeler

Lif ve faydalı mineraller bakımından yüksek seviyede olan brokoli, lahana, karnabahar, kuşkonmaz vb gıdalar bağırsak sağlığını düzenlemede oldukça faydalıdır.

Nane

Nane mideyi yatıştırıcı özelliğiyle mide-bağırsak kanalını rahatlatır.

Kahverengi deniz yosunu

Adını belki ilk defa duyduğunuz bu besin büyük bir prebiyotik lif kaynağıdır. Dost bakterilerin sayısını arttırabilir, zararlı bakterilerin büyümesini engelleyebilir ve bağışıklık sisteminin işlevini geliştirebilir.

 

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