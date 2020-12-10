Saçı hızlı kurutma yöntemleri neler kağıt havludan yardım alın!

Modern yaşamın koşuşturmacasında gideceğiniz yere veya işlerinize yetişmek için saçınızı kuruturken fazla zaman harcamak istemiyorsanız haberimiz tam da size göre. Eğer zor kuruyan ve oldukça sık saçlarınız da varsa işler daha da zorlaşıyor. Saçınızı kuruturken birkaç noktaya dikkat etmek saç kurutma makinesini daha az kullanmanızı sağlayacak!

Önce kağıt havluyla kurutun

Kağıt havlu yardımıyla saçınızdaki ıslaklığı alın. İki kat haline getirdiğiniz kağıt havlunun arasına saçlarını alıp sadece bastırın. Kağıt havlular normal havlulardan iki kat daha fazla su emer ve saçlarınıza da daha az zarar verir.

Şampuandan sonra saç kremi

Saç uzmanları, saç kremi kullanmanın saçınızın her teline bir bariyer sağladığını ve duştayken saçınızın tamamen suya doymasını önlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Saçınızın duşta emdiği su miktarını en aza indirirseniz, doğal olarak daha hızlı kurur. Yeterince kolay, değil mi?

Nemi emen saç ürünleri

Bu yönteme ek saçınızı daha kolay kurutmanızı sağlayacak nem emini kozmetik ürünleri de deneyebilirsiniz. Saçınıza uygun kuru spreyi bir saç uzmanına danışarak bulabilirsiniz.

Köklerinin kuruduğundan emin olun

Saçınız ıslandığında su aşağıya doğru uçlarınıza doğru hareket eder. Köklere odaklanırsanız, saçınızın kısa sürede kurumasını sağlayarak işlerin ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Genel olarak, saçınızın uçları önce kuruma eğilimindedir, bu nedenle köklerinize odaklanırsanız işleri kolaylıkla hızlandırabilirsiniz.

Geniş dişli tarak kullanın

Saç tellerini ayırmak daha fazla havanın hareket etmesini sağlar, böylece çok daha hızlı kururlar. Saçlarınızı geniş dişli bir tarak ile tarayarak kurutabilirsiniz. Eğer kıvırcık saçlara sahipseniz, parmaklarınızla ayırarak kurutmak da işi hızlandırabilir.

Güneşte kurutun

Vaktiniz varsa ve güneşli bir günse, bir kitap veya dergi ile balkona ve güneş ışığının saçınızı kurutmasına izin verin. Cildinizi güneşin zararlarından korumak için güneş kremi kullandığınızdan emin olun. Güneş ışığı saçınızı çok çabuk kurutmakla kalmaz, aynı zamanda saçınızda hoş, taze bir koku bırakır.