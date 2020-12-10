Tahin faydaları neler vücudu toksinlerden arındırıyor!

Susamın ezilerek ve çeşitli işlemlere tabi tutularak akıcı yağ haline dönüştürülmesiyle elde edilen tahin, insan sağlığı için oldukça faydalı bir gıda. Genellikle kahvaltılarda tükettiğimiz tahin, vücudu hastalıklardan koruyor, karaciğerleri temizleyerek toksinleri atıyor. Tahinin faydaları bunlarla da sınırlı değil. Gelin tahinin bilinmeyen faydalarına birlikte bakalım...

Hastalıklardan korunmanın yolu

Tahini beslenme listenize eklemek için birçok neden var. Bunlardan biri de hastalıklardan korunmak. Düzenli tahin tüketmek, yüksek kolesterol, tip 2 diyabet, kalp hastalığı riskinin azalmasını sağlıyor.

Karaciğerleri koruyor

Tahin, karaciğerleri hasarlardan koruyor. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bu besin tıpkı karaciğerler gibi böbreklerin de korunmasına fayda sağlıyor. Tip 2 diyabeti bulunan bir grup insan ile yapılan çalışmada, grubun bir kısmı 90 gün boyunca düzenli miktarda tahin tüketti. 90 günün sonunda tahin tüketenler diğer grup ile karşılaştırıldığında, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında iyileşmeler olduğu tespit edildi.

Antioksidan kaynağı

Tahin, yüksek antioksidanlar içeren besinler listesinde başlarda yer alıyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikal hasarını önlüyor. Bu özelliği ile kalp hastalığı, bazı kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların riskini azaltıyor.

Anti-enflamatuar etkili

Tahin, yüksek oranda antienflamatuar bileşikler içeriyor. Bu özelliği ile tahin, akciğer hastalığı, yaralanma ve iltihap ağrılarını hafifletiyor. Aynı zamanda tahin, güçlü antioksidan içeriği ile anti-bakteriyel özelliğe de sahiptir. Bu besin, bazı Orta Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde yaraları tedavi etmek için kullanılıyor.

Sinir sistemini ve beyni güçlendiriyor

Tahinin, susamdan elde edildiğini söylemiştik. Uzmanlar, susamın insan beyni ve sinir hücrelerini koruduğunu söylüyor. Tahin de tıpkı susam gibi bu özelliği sahiptir. Yapılan çalışmalar, susamın Alzheimer oluşumuna engel olabileceği ortaya koydu.