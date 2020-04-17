Kutsi'den ayrılan Feyza Çıpa'dan bikinili paylaşım beğeni yağdı!

Şarkıcı Kutsi ve Feyza Çıpa'nın ilişkilerine nazar değdi. Temmuz ayında evlenecek olan ünlü çift, hayranlarını şoke eden bir kararla 7.5 yıllık ilişkilerini sonlandırdılar. 10 gün önce ilişkilerini bitiren ünlü çiftten Feyza Çıpa son paylaşımıyla resmen ayrılık sonrası iyiyim mesajı vermiş oldu. Çıpa'nın bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı. Paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

''Adımın onunla aynı cümlede geçmesini istemiyorum''

Kutsi ile yollarını ayıran güzel oyuncu Feyza Çıpa, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla “Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

''Güzel günler bizi bekler''

Feyza Çıpa, ayrılık sonrası Instagram hesabından “Güzel günler bizi bekler” notuyla dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Çıpa'nın bikinili cesur pozu Kutsi'ye bir gönderme olarak algılandı.

İşte o paylaşımı...