Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü mankenin oğlu yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

''Halsizlik ve kemik ağrılarıyla doktora götürdük'' demişti

Ebru Şallı, oğlunun hastalığı hakkında verdiği bir röportajda yürek burkan şu sözleri söylemişti: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

Kaynak: Hürriyet