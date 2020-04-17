Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın hastalığı ne kanseri kaç yaşında 1 yıldır tedavi görüyor!

Ünlü model Ebru Şallı'nın küçük oğlu 8 yaşındaki Pars'ın lenfoma hastası olduğunu canlı yayında açıkladı. Oylum Talu'nun programına konuk olan model Ebru Şallı canlı yayında oğlunun 1 yıldır lenfoma hastalığı ile mücadele ettiğini spora ve eğitim hayatına ara verdiğini anlattı. Canlı yayında içini döken Ebru Şallı özel hayatı hakkında ilk kez açıklama yaptı. Magazin sayfalarında Uğur Akkuş ile sık sık gündeme gelen Ebru Şallı'nın oğlunun hastalığı ne, lenfoma hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Pars'ın hastalığı hangi evrede işte Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın 1 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığı (lenf kanseri) hakkında tüm merak edilenler ve Şallı'nın canlı yayındaki o açıklamaları...

EBRU ŞALLI CANLI YAYINDA OĞLUNUN HASTALIĞINI AÇIKLADI!

Bir süredir Uğur Akkuş ile yaşadığı alk ile sık sık magazin gündemine gelen ünlü model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk oldu. Canlı yayında Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars'ın bir yıldır lenfoma hastalığı ile mücadele ettiğini anlattı.

'HALSİZLİK VE KEMİK AĞRILARI NEDENİYLE DOKTORA GÖTÜRDÜK'

Şu sıralar bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Uğur Akkuş ile düğün hazırlıkları telaşında olan Ebru Şallı geçtiğimiz Gün Oylum Talu'nun programında içini döktü. Özel hayatına dair ilginç açıklamalarda bulunan Şallı 8 yaşındaki oğlu Pars'ın lenfoma hastası olduğu ve 1 yıldır mücadele ettiğini anlattı. "Önceliğim Pars'ın sağlığı" diyerek yaşadığı zor günleri anlattı. Geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söyledi: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi." dedi.

EBRU ŞALLI'NIN OĞLUNUN HASTALIĞI LENFOMA HASTALIĞI NEDİR TEDAVİSİ VAR MI?

Kanserin hangi aşamada olduğu lenfoma hastalığının tedavi edilmesinde en önemli adımlardan biridir. Tedavisi kanserin hangi aşamada olduğu oldukça önemlidir. Lenfoma hastalığı kişiselleştirilmiş bir kanser olarak biliniyor. Bunun nedeni ise her hastada lenfoma hastalığı farklı sonuçlar doğurduğu için her hastada lenfoma hastalığı farklılık göstermektedir. Lenfoma hastalığında emoterapi, İmmünoterapi, Radyoterapi, Kök hücre nakli, Cerrahi tedavi yöntemler arasında hastalığın sürecine göre uygulanmaktadır.