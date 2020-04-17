Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve sonrasında DJ olarak çalışmaya başlayan Hakan Kakız, şimdilerde Survivor'da yarışan Yasin Obuz'un kendisine 5 yıl önce attığı mesajları ifşa etti. Bunun yanı sıra Survivor Barış hakkında da bomba bir iddiada bulundu.

Yasin'in kendisine attığı mesajları yayınladı

Sıkı bir Survivor takipçisi olan ve sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapan fenomen Hakan Kakız, kendisiyle tanışmak isteyen Yasin'in mesajlarını ifşaladı. Yasin mesajlarda "Hakan nasılsın, ben Yasin. Müsait olunca görüşürüz" diyerek telefon numarasını göndermiş. Kakız ise Yasin'e "Tamam canım kaydettim, haberleşiriz" cevabını verdiği görülüyor.

Survivor Barış'la alakalı ilginç iddia

Yasin'in mesajlarının ardından aynı yarışmada olan oyuncu Barış ile ilgili bir iddia ortaya atan Hakan Kakız, "Survivor Barış'ı yıllar önce Instagramdan takibe almıştım, bana DM atıp 'Benden sana iş çıkmaz' yazmıştı. Kendisini takibe alan birinin ona yürüdüğünü falan sanan şizofren biri bence, aklıma geldi yazayım dedim" dedi.

''Survivor yarışmacılarının hepsiyle yazışıyorum''

Yaptığı paylaşımlardan dolayı tepki çeken Hakan Kakız, gelen yorumların ardından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Ayol Yasin benim arkadaşım :) Mesajı yayınlama sebebim de şu. Barış'ın bana attığı mesajı söylediğimde bana iftira atıyorsun yazdılar, bende dedim ki neden Barış'ın adını kullanayım ben Survivor yarışmacılarının hepsiyle mesajlaşıyorum zaten :) Amaç buydu hemen başka yere çekmeyin"