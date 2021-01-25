Yosun maskesi nasıl yapılır kimyasal içeriği olmayan maske arayanlar buraya!

Pürüzsüz cilde sahip olmak biz kadınların amaç edindiği güzellik ilkelerinden biridir. Her ne kadar ulaşılması zor gibi görünsede pahalı cilt bakım ürünlerine cep kabartan harcamalar yapmadan evde hazırlayacağınız yosun maskesi ile ulaşabilirsiniz. Her kadın bizim gözümüzde çiçek gibidir tabikide güzel olmak için ekstra bir şeylere ihtiyacınız yoktur ancak evde pratik bir şekilde bakım yapmak isteyenler için yosun maskesi tarifimize göz atabilirsiniz!

YOSUN MASKESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler; 1 yemek kaşığı toz haline getirilmiş yosun, 1 tatlı kaşığı bal, su, 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Toz haline getirilmiş yosun, 1 tatlı kaşığı zeytin yağı ve su kullanılmaktadır. Kimileri ilk malzeme listesiyle bu maskeyi uygularken kimileri ikinci malzeme listesini uygulamaktadır. Ana malzemenin yosun olması nedeniyle her iki malzeme listesi de sizi sonuca ulaştırmakta başarılıdır. Yosun maskesinin hazır paketlenmiş haline ulaşmanız mümkün. Ancak bu maskenin her şeyiyle doğal olmasını istiyorsanız maskeyi sizin hazırlamanızda fayda var.

Yosun maskesi için ilk olarak kurutulmuş ve yaprak haline getirilmiş yosunlardan almanız gerekir. Bunu çok rahatça bulabileceğiniz yerler aktarlardır. Yaprak halindeki yosunları güzelce öğütün. Öğütme işlemi içinse en kolay yöntem kahve öğütme makineleri ya da havandır.

Havan ya da kahve öğütme makinesi kullanarak toz haline getirdiğiniz kurutulmuş yosunu macun kıvamına gelene kadar ılık suyla karıştırın. Ancak suyu bir anda eklemek kıvamını tutturamama riskini doğurur. Bu nedenle suyu azar azar eklemek en iyisidir.

Yosun maskesi bu haliyle uygulamaya hazırdır. Ancak etkisini arttırmak ve cildinizin nem oranını dengelemek için bal ve aloe vera da ekleyebilirsiniz. Ekleme yapacaksanız macun kıvamına getirdiğiniz yosunun içine 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli ekledikten sonra maskeniz hazır!

NASIL UYGULANIR?

Maskeyi cildinizin her bölümüne eşit miktarda yayın. Uyguladığınız maskenin etkisini göstermesi için 20 dakika kadar beklemeniz gerekir. Belirtilen bu sürede maskenin cildinizde kuruması gerekir. Eğer maske 20 dakikada kurumazsa süreyi yarım saate çıkarabilirsiniz.

Sürenin bitiminde yüzünüzü ılık suyla temizleyebilirsiniz. Yosun maskesinin etkisini tam anlamıyla gösterebilmesi için haftada bir kez ve düzenli şekilde uygulanması gerekir.