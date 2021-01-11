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Kıymalı karnabahar tarifi nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Elmaelma.com olarak bugün klasik bir yemek tarifiyle karşınızdayız: Kıymalı karnabahar yemeği. Peki kıymalı karnabahar nasıl yapılır? İşte tarifi...

Kıymalı karnabahar tarifi nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
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Bugün elmaelma.com olarak oldukça klasik bir tarifle karşınızdayız. Karnabahar, herkesin sevdiği bir lezzet olmasa da sizin için paylaştığımız kıymalı karnabahar tarifine mest olacaksınız. Malzemeler hazırsa, kıymalı karnabahar tarifine başlayabiliriz. İşte enfes kıymalı karnabahar tarifi!

Malzemeler:

200 gram kuzu kıyma
1 adet orta boy karnabahar
1/2 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı domates sosu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy soğan
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Zeytinyağı ile kıyma hafif sotelenir. Salçası, domates sosu eklenir. (Fazla kavrulmadı.) İyice yıkanmış, sirkeli suda beklemiş, çiçekleri fazla dağıtılmamış karnabaharlar eklenir. Soğan bütün olarak eklenir. (Bu kısımda biraz damak tadı)
Suyu da eklenerek ağzı kapalı, kısık ateşte pişmeye bırakılır. Kapatmaya yakın tuzu serpilir. Yaklaşık 5 dakika kadarda bu şekilde pişirilir. Altı kapatılıp, dinlendirilip servis edilir. Afiyet olsun.

 

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