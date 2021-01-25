Hande Erçel ve Kerem Bursin'in küvet sahnesi sosyal medyayı salladı!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Serkan ve Eda karakterilerine can veren Kerem Bursin ve Hande Erçel'in küvet sahnesi sosyal medyayı salladı. Aralarında aşk dedikodularının da konuşulduğu ikilinin yakınlaşması, bazı izleyicilerin tepkisine neden oldu

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın son bölümünde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in olay sahnesi sosyal medyada gündem oldu.İkiliinin küvet içinde yakınlaşma anları bazı izleyiciler tarafından hoş karşılanmadı.

BAZI SEYİRCİLER BU SAHNELERDEN RAHATSIZ OLDU

Son dönemde sık sık aşk yaşadıkları dedikodularıyla gündeme gelen ikilinin küvetteki halleri hayranlarının beğenisini toplarken bazı izleyiciler ise bu sahnelerden rahatsız oldu.