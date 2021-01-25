24K Altın Serumun mucidi SİNOZ’dan 24K Altın Yüz Bakım Sabunu

24 ayar altın parçacıklı serumlarıyla kadınların cilt bakım rutinlerini değiştiren SİNOZ, seriye hücre yenileyici ve anti-aging etkili İsviçre Elması Kök Hücre Teknolojisi ile ürettiği 24K Altın Yüz Bakım Sabunu’nu ekledi.

Yerli kozmetik sektörüne kazandırdığı efektif ürünlerle kadınların cildine değer katan SİNOZ, altın serisine yeni ürününü ekledi. Hücre yenileyicianti-aging etkili SİNOZ 24K Altın Yüz Bakım Sabunu ile cilt arındırma ve bakım rutinine yeni soluk getiriyor. SİNOZ, İsviçre Elması Kök Hücre Teknolojisi ile altın parçacıklarını birleştirerek, ışıldayan cildin habercisi oluyor.

Sinoz 24K Altın Yüz Bakım Sabunu ile cildine değer kat!

Sinoz altın bakım serisinin efektif ve mucizevi ürünü Sinoz 24K Altın Yüz Bakım Sabunu ile ciltte ışıltılı bakım başlatıyor. İsviçre Elması Kök Hücre Teknolojisi ile saf altın parçacıklarının özel bileşimi sayesinde yenilikçi Sinoz 24K Altın Yüz Bakım Sabunucildinize altın dokunuş sunuyor. İçeriğindeki Aynısefa Özü, Papatya Özü, Jojoba Yağı, Makademya Çekirdeği Yağı, B vitamini, Elma Gliserini ve E vitamini sayesinde cilt temizlik rutininize altın dokunuş katıyor. Sinoz 24K Altın Yüz Bakım Sabunu içeriğinde bulunan saf altın parçacıkları ile her yıkamada yenileyici etkisini hissettiriyor.

Sinoz 24K Altın Yüz Bakım Sabunu PSF: 249,90 TL

SİNOZ ürünleriyle ilgili detaylı bilgi ve kampanyalara www.sinoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.