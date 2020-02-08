Sultan sarması nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Sultan sarması son günlerde adını sıkça duyduğumuz popülerleşen tatlılardan biri. Vaktinizi almayacak, hem pratik hem de lezzetli bir tatlı sultan sarması. Üstelik ev yapımı kakaolu muhallebi ile Hindistan ceviziyle enfes ve hafif bir tada sahip. İşte damak çatlatan sultan sarması tarifi!

Malzemeler:

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 litre süt

1 yemek kaşığı tereyağ

1 paket vanilin

1,5 su bardağı hindistan cevizi

2 paket krem şanti(toz halinde satılan şantiye 1 çay bardağı süt)

Yapılışı:

Bir tencerede un, toz şeker ve kakaoyu karıştırıp, üzerine yavaşça süt ilave edip sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin. Koyulaşmaya ve baloncuk çıkarmaya başlayan muhallebinin içerisine tereyağı ekleyin ve tekrar karıştırın. Koyulaşan ve pişen muhallebiyi ocaktan alamadan önce vanilini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Fırın tepsisine Hindistan cevizini yayın. Muhallebiyi, Hindistan cevizinin üzerine dikkatlice yayın. 1 gün boyunca buzdolabında bekletin. 1 gün bekleyen muhallebiyi 8 eşit dikdörtgen olacak şekilde kesin ve krem şantiyi tüm yüzeye yayın. Bir spatula yardımıyla dikdörtgen parçaları yavaşça rulo haline getirin. Üzerine, arzuya göre antep fıstığı serpiştirerek servis edin. Afiyet olsun!