Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, cesur pozlar vermeye devam ediyor. Erbil'in kızı Yasmin sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.

KIRMIZI ELBİSESİNE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Instagram'ı oldukça aktif kullanan, 250 bin takipçisi olan Yasmin Erbil'in kırmızı elbiseli derin bacak dekolteli fotoğrafı, sosyal medyayı salladı. Kısa elbiseli derin bacak dekolteli fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

YASMİN ERBİL KİMDİR?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin Erbil dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden ilerleyerek reklam yüzü ve oyunculuk kariyeri doğrultusunda ilerlemektedir.

İşte o paylaşım...