Armutlu tart nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Yoğun şekerli bir tatlı sevemeyenler için oldukça hafif ve üzeri yumuşak bir tabaka ile kaplı olan armutlu tart tarifini elmaelma.com okurları için hazırladık. Hem pratik hem de kolay bir lezzet arayanlar için seçtiğimiz bu tarfi sizde evde deneyerek sevdiklerinizle doyum olmayan bu lezzeti tadabilirsiniz. Tercihinize göre armur yerine elma veya tercih ettiğiniz herhangi bir meyve de tercih edebilirisiniz.

Malzemeler;

2 adet büyük, olgunlaşmış armut, 2 adet yumurta, 1 veya 2 kase elma sosu, 1 veya 2 kase yoğurt, 2 yemek kaşığı pirinç unu, 1 veya 2 kase esmer şeker, 3 yemek kaşığı çekilmiş badem, 1 limonun suyu, çekilmiş tarçın, bir tutam tuz

Yapılış aşaması;

Fırını 180 derecede önceden ısıtın. Bir tart tabağını yağlayın veya içine yağlı kağıt serin. Ayrı porsiyonlar halinde yapmak için farklı kalıplar da kullanabilirsiniz. Armutları soyun, çekirdeklerini ayıklayın ve ince ince doğrayın. Bir kasenin içine yerleştirin. Renklerinin bozulmaması için üstlerine biraz limon suyu serpin. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Yoğurdu, yumurta sarılarını, şekeri ve elma sosunu başka bir kaba alın. Homojen bir karışım elde edene kadar hepsini iyice karıştırın. Sonra çekilmiş bademi, pirinç ununu ve tuzu ekleyin. Topaksız, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Yumurtanın beyazlarını yumuşak bir kıvama gelene kadar karıştırın. Bu karışımı yavaş yavaş hamura yedirin. Mereng sıkılığını korumak için nazikçe yoğurun. Hamuru yağlı tabağın veya kalıpların içine yerleştirin. En üste armut dilimlerini dizin. Yapışmaları için üzerlerine hafifçe bastırın. En üste biraz şeker ve tarçın serpin.

Yaklaşık 40 dakika boyunca ya da esmerleşinceye kadar pişirin.

Soğumaya bırakın ve sonra servis yapın. Bu tatlının kalori oranı oldukça düşüktür. Hem hafif hem de lezzetlidir. Tatlandırıcı kullanmadan sıcak veya soğuk çayla birlikte servis edebilirsiniz.