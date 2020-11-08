Stresten kurtulmak için yapılması gerekenler arkadaş ve aileye zaman ayırın!

İş hayatının günlük yoğun temposu, olumsuz arkadaş meseleleri, ailevi sorunlar ve asla üstesinden gelinemeyeceği düşüncesiyle karşınıza çıkan tonla aşk fasılları... Hayatımızda her gün karşılaştığımız ve olumsuz düşünmeye iten bazı durumlar sakin kalmamızı zorlaştırıyor bu da stresi tüm damarlarımıza kadar yerşelmesine davetiye çıkarıyor. Güzelliğin en büyük düşmanı olan stresi hayatınızdan çıkarmak için elmaelma.com okurları için Herbalife Nutrition uzmanları 8 maddeyle stresi hayatınızdan çıkarmanın yollarını şu şekilde sıralıyor...

Spa stres gidermede etkili

Spa, sadece rahatlamanızı sağlamayacak, aynı zamanda güzelleşmenizi de sağlayacaktır! Bir çok spa merkezi, stresi azaltmak üzere kurgulanmış özel masaj hizmeti sunmaktadır. Örneğin aromaterapi, rahatlamanıza yardımcı olacak harika bir seçenek olabilir; özellikle lavantanın sakinleştirici bir etkisi olduğu bilinir.

Arkadaşlar ve aileye zaman ayırın

Sevdiğiniz kişilerle, yapmayı gerçekten sevdiğiniz şeyleri yaparak vakit geçirin. Konuşarak aradaki bağları güçlendirmek ya da çeşitli aktivitelere katılmak işe yarayabilir. Sevdiğiniz şeylerle meşgulken, zihniniz sizi strese sokan şeylerden uzaklaşır, zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsiniz.

Egzersizi hayatınızdan çıkarmayın

Egzersiz, size kendinizi iyi hissettiren endorfin hormonunun salgılanmasını sağlar. Kalp atışınızı hızlandıran bir aktivite, kan dolaşımını da tetikleyerek cildin canlı ve parlak görünmesine katkıda bulunur.

İyi bir uykuyla...

24 saat size asla yetmiyorsa, yapılacaklar listenizi bir kenara bırakın ve iyi bir gece uykusu çekin. İyi bir uyku hem iyi görünmenize hem de stresinizin azalmasına yardımcı olacaktır.

Yoga ve meditasyona ihtiyacınız olabilir

Zihin-beden bağlantısı önemlidir. Yoga yapmayı deneyimleyen birçok kişi, yoganın stresi azaltmada çok etkili olduğunu söyler. Bu fikir size cazip gelmiyorsa bir de meditasyonu düşünün! Derin, kontrollü nefesler, stresli bir günün ardından sakinleşmek için harika bir yol olabilir.

Her şeyin temeli sağlıklı beslenme

İyi yakıta en çok stresli zamanlarda ihtiyaç duyarsınız! Sizi rahatlatacak yiyeceklere ulaşmak çok kolaydır. Ancak sağlıklı bir beslenme düzeni, sizi strese karşıgüçlendirir.

Kendinizi dinleyin!

Yoğun dönemlerde temiz hava almak için vereceğiniz 10-15 dakikalık bir mola, kendinizi yenilenmiş hissetmenizi sağlar. Ayrıca masanızda gerinme egzersizleri yapabilir ya da zihninizi yatıştırmak için iş arkadaşlarınızla kısa bir sohbet arası verebilirsiniz.

Eviniz çözüm yolunuz olsun

Eviniz, diğer her yerin aksine kontrol edebileceğiniz, sizi mutlu kılacak hale getirebileceğiniz bir yerdir. Pozitif objeler ve mutlu anılarla etrafınızı kuşatın ve değişimi izleyin.