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Şarkıcı Yıldız Tilbe doların yükselişine beddua ederek tepki gösterdi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündem olan şarkıcı Yıldız Tilbe, son dönemde yükselen dolar kuruna "Doların Allah belasını versin" diyerek tepki gösterdi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe doların yükselişine beddua ederek tepki gösterdi!
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe Dolar/TL'deki yükselişe tepkisiz kalamadı. Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Tilbe, önce "İnşallah 1 dolar yüz milyon olur" dedi. Sonra da gündem olan paylaşımlarına devam etti.

"Dolar yok olur inşallah!"

Ağustos ayında "TL basıyorsak dolar da basarız ne yani?" diye açıklama yapan Tilbe, bu sefer de "Doların Allah belasını versin! Dolar yok olur inşallah ve diğer bütün para birimleri, sadece TL. Ya da TL aradan kalksın dolar kullanalım her şey dolar üzeri TL olmasın yazık TL paramıza, arada kalmasın" dedi.

"Bana göre hava hoş"

Yıldız Tilbe'nin paylaşımlarını destekleyenler kadar eleştirenler de vardı. Tilbe, yeni yaptığı paylaşımda da eleştirilere "Bana göre tabi ki hava hoş Allaha şükür, kendim için söylemiyorum, şurada paylaştığım toplumsal şeyleri bu topluma ait olduğum için paylaşıyorum önemsiyorum" şeklinde cevap verdi.

İşte Yıldız Tilbe'nin dolar paylaşımları...

 

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