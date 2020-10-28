Hamile kalmak için en iyi zaman ne 20-24 yaş arası ideal!

Günümüzde kadınlar genç yaşta evlenip çocuk doğurmak yerine bu durumu erteleyerek kariyer hedeflerine yöneliyor. Ancak yaşın ilerlemesine bağlı olarak anne olma durumu kadınlar için bir yerden sonra risk oluşturabiliyor. İşte bu noktada anne olma kararını çeşitli nedenlerden dolayı erteleyip hamile kalmak isteyenler için ''Hamile kalmak için ne yapmalı? Hamile kalmak için en iyi zaman nedir? Hamile kalma yolları neler?'' gibi sorularak yanıt aradık. İlerleyen yaşlarda hamile kalmak isteyen ve bu konuda tereddüt yaşayan kadınlar için elmaelma.com olarak hazırladığımız habere göz atabilirsiniz...

Tüp bebek yaparım diyerek beklenmemeli

Yapılan araştırmalara göre kadınların çocuk sayısı son 50 yılda yarıya düşmüş durumda. Genç yaşta anne olmak istemeyen bazı kadınlar son yıllarda artan tüp bebek merkezlerine güvenerek ileriki yaşlarda kolayca anne olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu durumu değerlendirirken sadece menepoz yaşını baz almamak gerekiyor. Çünkü üreyebilme yeteneği menepozdan daha önce sonlanıyor. Ayrıca 45 yaş sonrasında tüp bebek yöntemi ile hamile kalmakta zorlaşıyor

20-24 yaş hamile kalmak için ideal

Doğurganlığı etkileyecek bilinen bir problemi olmayan kadınların doğum için en verimli olduğu zaman 20-24 yaş aralığı olarak biliniyor. Kadınlar en kolay 24-25 yaşında hamile kalabiliyor. Bu yaşlarda belirli komplikasyonların artması ve hastalık riskleri az oluyor. Riskleri en aza indirmek içinse bir hekime başvurmak ve basit muayenelerle yumurtalık rezervleri konusunda fikir sahibi olmak mümkün olabiliyor.