Sperm kalitesini arttırmak için ne yapılmalı kuşkonmaz tüketin!

Günümüzde pek çok çift çocuk sahibi olmada zorluk yaşıyor. Modern hayatın getirileri erkeklerin cinsel sağlığını etkileyerek sperm kalitesini düşürüyor. Bu da çocuk sahibi olmayı engelliyor. Erkeklerdeki sperm kalitesini yediğimiz yiyeceklerle arttırarak çocuk sahibi olmak mümkün. İşte sperm kalitesini arttıran besinler!

Sperm kalitesi neden bozulur?

Hava kirliliği, sigara dumanı, kötü ve dengesiz beslenme, aşırı stres gibi faktörler sperm sağlığına zarar veriyor. Öte yandan serbest radikaller yani 'oksidatif stres' de spermleri olumsuz etkiliyor.

Sperm kalitesini arttıracak besinler

Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği önemli bir çinkodan zengin bir besin. Çinko da sperm gelişiminde ve testosteron üretiminde önemli bir rol oynar.

Muz

Muz, libidoyu artırıcıdır ve içerdiği bromelain adı verilen enzim sayesinde seks hormonlarını düzenler. Ayrıca vücudun sperm üretme kabiliyetini artıracak C, A ve B1 vitamini içerir.

Kuşkonmaz

Serbest radikallere karşı diğer bir silahımız kuşkonmazdır. Bol miktarda C vitamini içerir, semen volümünü ve sperm hareketlerini arttırır.

Domates

'Likopen' adı verilen antioksidan sperm sayısını ve kalitesini artırması ile bilinir. Domates ise likopen zengini besinlerin başında gelir. Domatesteki likopen etkisini arttırmak için zeytinyağı ile beraber tüketebilirsiniz.

Yaban mersini

Yaban mersini harika bir antioksidan kaynağıdır. Aynı zamanda anti enflamatuar özelliği de bulunur. Bu özellikleri yaban mersinini sperm sayısını arttırıcı bir besin yapar. Günde bir avuç yaban mersini tüketerek hem sağlıklı bir ara öğün yapmış hem de sperm kalitenizi arttırmış olursunuz.

Ceviz

Omega 3 yağ asitleri hem sperm sayısını hem de genital bölgeye gelen kan akımını artırır. Ceviz mükemmel bir Omega 3 kaynağıdır. Hem ara öğün hem de gıdalarla alınabilir.

Su

Evet, yanlış duymadınız. Su içmenin sağlığa olan faydalarından bir tanesi de spermlere olan etkisi. Sperm sayısı ve kalitesini arttırmanın en basit yollarından biri her gün yeterli miktarda su tüketmektir.

Bitter çikolata

Siyah çikolata, sperm ve semen hacmini iki katına çıkartabilen bir amino asit içerir. Aynı zamanda antioksidandır. Antioksidanlar toksin ve hava kirliliğiyle bağlantılı erkek kısırlığından sorumlu serbest radikallere karşı güçlü bir silahtır. Unutmayın, çikolata ne kadar siyahsa faydası o kadar fazla!