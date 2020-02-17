Alişan'ın oğlu Burak'ın doğum gününe katılan Demet Akalın'ın hediyeleri olay oldu!

Şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol bebekleri Burak'ın 1. yaş gününü ihtişamlı bir doğum günü partisi düzenleyerek kutladı. Birçok ünlü isimin katıldığı doğum gününe Demet Akalın aldığı hediyelerle damga vurdu.

200 Bin TL'lik doğum günü partisi

Ünlü çift, Burak'ın ilk yaşını evlendikleri otelde 200 bin TL değerinde bir doğum günü partisiyle kutladı. Çocuklar için oyun bahçesine dönüştürülen mekanda Mickey Mouse'lu oyun alanları, kaydırak, langırt, boğa güreşi ve animatörler yer aldı. Alişan ve Buse Varol sahneye çıkarak oğullarına yazdıkları şarkıyı seslendirdi.

Demet Alişan'ın oğlu için kesenin ağzını açtı

Alişan ile yıllar sonra barışan Demet Akalın hediyeleriyle partiye damgasını vurdu. Akalın, 'yeğenim' diyerek sevdiği Burak bebek için Alişan'a 10'u bir yerde takarken bebeğin bakıcısı Maria'ya da tektaş yüzük hediye etmesi olay oldu. Eğlenceli anlarıyla dikkat çeken Demet Akalın, kendisini bekleyen muhabirlere de "Alişan, Kylie Jenner'ın kızı Stormy'nin partisini gölgede bırakmış. Benim seneye bunu geçmem lazım" dedi.

Birçok ünlü isim katıldı

Alişan ve Buse Varol'un düzenlediği partide ünlü akını yaşandı. Doğum gününe Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, Özlem Yıldız, Selin Ciğerci, Çağla Şıkel ve Aslıhan Hünel gibi isimler gitti. Burak bebeğe partiye katılanlardan sayısız oyuncak, kıyafet ve 3 adet akülü araba hediye geldi.