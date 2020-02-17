Acai çileğinin faydaları neler kanser hücrelerini öldürüyor!

Orta ve Güney Amerika'da yetişen acai çileği lezzetli tadı ve sağlığa olan yararları sayesinde dünyada ve Türkiye'de kullanımı yaygınlaşan bir besin haline geldi. Üstelik acai çileği kanseri önlemede ve kanserli hücreleri yok etmede birebir. Acai meyvesinin faydaları bu kadarla sınırlı değil. İşte mucize besin acaği çileğinin daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Kanserli hücreleri öldürüyor

Acai çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir şekilde kanseri önlüyor. Özellikle lösemi gibi kanser hücrelerini öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86'sını başarıyla öldürdü.

Zihin sağlığına iyi geliyor

Yaş aldıkça hafızamızda bazı şeyleri kaybeder, gerilemeler yaşarız. Hasar gören hücreler beyinlerimizde birikir ve alzheimer gibi zihinsel sorunlara neden olabilir. Acai, hasar gören hücreleri onarır ve proteinleri aktive eder.

Kalbe oldukça faydalı

İçerdiği antioksidan ile acai meyvesi, kan dolaşımında kolesterol düzeylerini düşürme kabiliyetine sahiptir. Bu güçlü antioksidanlar kan pıhtılaşmasını önler, aynı zamanda inme ve kalp krizi riskini düşürürken kana oksijen akışını arttırır.

Acai iştahı azaltarak kilo kaybına yardımcı olur

Araştırmalar, acainin, kilo vermede etkili bir besin olduğunu göstermiştir. Yüksek yağlı diyetlerin olumsuz etkilerini acai çileği ile azaltabilirsiniz. Acai, açlık şekerini ve glukozu dengelediği için ek besin görevi görür.

Sindirime yardımcı

Sağlıklı sindirimin sırrı da acai meyvesinden geçiyor. Acai çileği içerdiği lif kaynağı sayesinde sindirime yardımcı olmaktadır.