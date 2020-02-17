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Kirpiklerin uzun görünmesi için ne yapılmalı maskaradan önce pudra kullanın!

Kirpiklerinizi olduğundan uzun gösterecek ve bakışlarınıza etkileyicilik katacak tüyoları içeriğimizde sıraladık. İşte kirpikleri uzun gösterme yolları!

Kirpiklerin uzun görünmesi için ne yapılmalı maskaradan önce pudra kullanın!
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Kirpikler, etkileyici bakışlara sahip olmanın anahtarından biri. Bu yüzden ok gibi uzun ve güzel kirpiklere sahip olmak her kadının hayali. Ancak hepimiz uzun kirpiklere sahip değiliz. Kirpikleri hacimli ve uzun göstermenin pek çok yolu var. Doğru makyaj teknikleri uygulayarak kirpiklerinizi uzun gösterebilirsiniz. İşte kirpiklerinizi olduğundan uzun gösterecek makyaj tüyoları!

Kirpiklerinize maskaradan önce pudra sürün 

Maskara kullanmadan önce kirpiklerinize bir miktar da pudra sürmeniz kirpiklerinizi uzatmanın ve daha dolgun göstermenizi sağlar. Aynı zamanda bu yöntemle topaklaşmanın da önüne geçersiniz.

Kirpiklerinizi fırçalayın 

Kirpiklerinizi kaş fırçasına benzer küçük bir fırça yardımıyla dipten uca doğru nazikçe fırçalayın. Kirpiklerinizi fırçaladığınız zaman ne kadar dolu ve hacimli olduklarını fark edeceksiniz. Ardından maskara sürerek harika kirpiklere sahip olabilirsiniz.

Kirpik kıvırıcıdan faydalanın

Kirpik kıvırıcıyı kullandıktan sonra kirpiklerinizin kıvrık ve uzun görünümüne şaşıracaksınız. Ancak bu ürünü kullanırken dikkat etmekte fayda var çünkü kirpik kıvırıcıyı çok sık kullanmak kirpiklerinizin dökülmesine yol açabilir.

Maskara sürerken acele etmeyin

Maskara sürerken hızlı davranmak sizi pişman edebilir. Maskara sürerken dikkatli olmanız ve acele etmemeniz çok önemlidir aksi takdirde kirpikleriniz birbirine yapışır ve ortaya hoş olmayan bir görüntü çıkar. Kirpiklerinize zaman ayırın ve maskarayı uygularken nazik olun.

Kirpiklerinize uygun maskarayı seçin

Maskara fırçalarının birçok farklı çeşidi vardır. Bu fırça çeşitlerinden hangisinin sizin kirpiklerinize daha uygun olduğunu bulun. Kirpiklerinize uygun maskara fırçasını bulduğunuzda rimelin daha iyi durduğunu göreceksiniz.

Kirpik uçlarına farklı renk ekleyin 

Bu teknik genellikle profesyonel makyaj sanatçıları tarafından kullanılır. Kirpiklerinizi daha dolgun hale getirmek için kirpiklerinize tamamen siyah maskarayı uygulayın. Ardından kirpik uçlarınıza koyu kahverengi renk uygulayıp tekrardan siyah maskara uygulayın. Bu teknik kirpiklerinizi daha kalın ve hacimli gösterecektir.

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