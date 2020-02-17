Pazılı gül böreği nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden olan börekler çoğumuzun sevdiği tarifler arasında yer alıyor. Gül böreğini evde, pastaneden aldığınızdan daha lezzetli yapabilirsiniz. Üstelik pazının verdiği tatla bu muhteşem lezzet sizi mest edecek. Pazılı gül böreğinin tarifini sizler için paylaştık...

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

10 adet pazı yaprağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı yoğurt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

3 adet hazır yufka

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

Yapılışı:

Soğanları soyun ve küp küp doğrayın. Tavada ısıttığınız zeytinyağında sotelemeye başlayın. Pazıları yıkayıp ince ince doğrayın ve sotelediğiniz soğanların içine ekleyip karıştırın. Pazılar rengini kaybetmeden ocaktan alın ve bir kaseye koyarak soğumaya bırakın. Kase içine suyunu salarsa bu suyu dökün. Yufkaları üst üst koyarak 4'e bölün. Toplamda 12 adet üçgen şeklinde çeyrek daire elde edeceksiniz. Sosunu hazırlamak için yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı karıştırın.

Kestiğiniz yufka parçalarının içine sosu güzelce sürün. Pazılı harcı içerisine serpiştirin. Önce rulo halinde yuvarlayın ardından ruloyu köşesinden başlayarak gül biçiminde sarın. Elinizde yufka ve harç bitene kadar işlemi uygulamaya devam edin. Hazırlamış olduğunuz börekleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine alın. Kalan yoğurtlu sos karışımının içine yumurta sarısını ekleyip karıştırın ve fırça yardımıyla böreklerin üzerine sürün. Çörek otunu da böreklerin üzerine serptikten sonra ısıtmış olduğunuz 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Sıcak servis edin, afiyet olsun!