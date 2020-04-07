Aşk ve cinsellik arasındaki bağ nedir yıllar geçtikçe endorfin seviyesi artıyor!

Aşk hormonlarımızı harekete geçirerek, cinsel hayatımıza yön vermede önemli rol oynuyor. Aşk ve cinsellikle ilgili yıllardır duyduğumuz kimi klişe sözler gerçekten doğru mu yoksa efsane mi bunu araştırdık. İlk görüşte aşk var mı? Aşkın ömrü gerçekten üç yıl mı sürer? Karşı cinsle ilk izlenim önemli mi? İşte aşk ve cinselliğe dair merak edilenler!

Aşkın ömrü üç yıldır



Bu sözün doğruluğunu kanıtlar nitelikte net bir araştırma bulunmuyor. Hatta uzmanlar, ilişkilerinde dört yılı geride bırakıp beraberliklerini sürdürebilen çiftlerin endorfin seviyelerinde artış olduğunu söylüyor.

İlk izlenim önemlidir



Bu fikir hem doğru hem de yanlış. Yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar bir erkeği tekrar görüp görmeme konusunda daha hızlı karar veriyorlar. 100 kadından 45'i; 30 saniye içinde karşılarındaki kişinin ikinci randevuyu hak edip etmediğine karar verebiliyor. Erkeklerin ise sadece yüzde 22'si böylesine kararlı.

Regl döneminde cinsel açıdan daha istekli oluruz



Çok doğru! Kadınlar özellikle yumurtlama döneminde kadınların cinsel isteği ikiye katlanıyor. Reglinin bitiş dönemi, kadınların en istekli olduğu dönem olarak adlandırılıyor.

Sevişmek sağlık için faydalıdır

Sevişmenin sağlık için faydalı olduğu yadsınamaz bir gerçek. Düzenli seks, kolesterole, diyabete, kalp rahatsızlıklarına, yüksek tansiyona iyi geliyor hatta kanser riskini bile azaltıyor. Cinsel ilişki sırasında vücut oksitosin salgılıyor.

Oksitosin ise bağışıklık sistemini harekete geçiriyor, strese iyi geliyor, migrene iyi geliyor. Oksitosin; dokunma, sarılma, kucaklanma, orgazm gibi fiziksel tahrik olmalar sonucu üretiliyor. Yakın fiziksel temas, oksitosin hormonunun seviyesini artırıyor. Kısacası sevişmek son derece sağlıklı.

İstekli olmak erkekleri aptallaştırır

Doğru! Aşırı istek sadece erkekleri değil, herkes, aptallaştırır. yoğun cinsel istek, kişilerin belli bir konuya yoğunlaşma zorluğu yaşamasına neden olabiliyor. Özellikle erkekler, aşırı cinsel istekle dolu olduğunda takıntılı ve sinirli bir ruh hali içine giriyor.

İlk görüşte aşk vardır

İlk görüşte aşk aslında koku, feromon, yüz şekli, vücut oranları gibi uyarıcıların karşılıklı ve hızlı bir şekilde algılanmasından ibaret. Bir tür algıda seçicilik gibi. Bu uyarıcılar beynimizde çeşitli imgeler yaratarak hormonlarımızı ve nöronlarımızı etkiliyor.