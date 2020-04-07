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Fasülye piyaz nasıl yapılır yemeye doyamayacaksınız!

Evinizde yapılacak en sağlıklı lezzetlerden, besleyici fasülye ile tadına doyum olmaz bir piyaz yapabilirsiniz. İşte enfes fasülye piyaz tarifi!

Fasülye piyaz nasıl yapılır yemeye doyamayacaksınız!
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Soğuk mezelerin vazgeçilmezi fasülye piyaz, sofralarınızı renklendirecek bir tarif. Bol yeşilliği, enfes fasülyeyle harmanlanan bu tarife bayılacaksınız. Üstelik yapılışı da oldukça pratik. Peki fasülye piyaz nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte mükemmel fasülye piyaz tarifi!

Malzemeler:

1 su bardağı kuru fasulye
6-7 dal maydanoz
2 dal yeşil soğan
1 adet küçük boy soğan
1 adet küçük boy domates
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 adet limon

Yapılışı:

Fasulyemizi akşamdan ıslatalım. Sonraki gün suda yumuşayana dek haşlayalım. Yumuşamış fasulyelerin üzerine sebzeleri incecik doğrayıp ekleyelim. Baharat, sos ve yağ ile harmanlayalım. Afiyet olsun!

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