Cinsellik hakkında bilinmeyenler neler yaş arttıkça korunma oranı düşüyor!

Cinsellik, sağlıklı bir hayatın en önemli anahtarlarından biri. Cinsellik hakkında yapılan araştırmalar, daha önce hiç duymadığınız bilgiler ortaya çıkarıyor. İşte cinsellik hakkında daha önce hiçbir yerde duymadığınız 10 enteresan bilgi!

Her gün duş alanların düzenli cinsel hayatı var

Cinsellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için tüm dünyada sıklıkla anketler, araştırmalar yapılmakta. Yapılan bir anket sonuçlarına göre; her gün duş alanların % 68’i, 2 günde bir duş alanların %14’ü, günde bir kaç kez duş alanların %13’ü, haftada 1-2 kez duş alanların %3’ü, düzenli bir cinsel hayata sahip.

Günde birden fazla duş alanlar tek eşli!

Duş alışkanlıklarının cinsel hayat hakkında fikir vermesine şaşırdıysanız sıkı durun! Günde birden fazla duş alanlarının, diğerlerine oranlara daha az partner değiştirdiği ve genelde tek eşli oldukları ortaya çıktı.

Yaş arttıkça korunma oranı düşüyor

Cinsel birliktelik sırasında korunmanın önemi herkesin malumu. Korunma yöntemlerini kullanma oranı, yaş aldıkça azalıyor. En yoğun korunan yaş grubu 15-18 olarak biliniyor. 31-40 yaş grubunun %21’i, 40 yaş ve üzeri grubununsa %40’ı cinsel birliktelik sırasında korunma yöntemi kullanmıyor.

Sayısalcılar evlilik öncesi ilişkiye sıcak bakıyor!

Gelelim eğitim durumuna... Sayısal eğitim alanlar evlilik öncesi ilişkiye daha sıcak bakıyormuş.

Erkekler kadınlara göre daha çok aldatıyor

Yapılan çok sayıda anket, erkeklerin kadınlara oranlara partnerlerini daha fazla aldattığını ortaya koyuyor. Hanımlar, aman dikkat!

Kadın orgazmında ön sevişme şart

Orgazm, birçok kadın için hala bir muamma. Uzmanların çoğu kadınların, uzun bir ön sevişmenin ardından yaşanan birliktelikte orgazma daha rahat ulaşabileceğini söylüyor. Yapılan araştırmalar da bunu destekler cinsten. Cinsel ilişkide orgazm olan kadınların %67’si, uzun bir sevişme sonrasında orgazma ulaşıyormuş. Ön sevişmenin süresi ise 10-20 dakika arasında oluyormuş, bizden söylemesi.

Eğitimliler tek gecelik ilişkiye yatkın

Eğitim seviyesi daha yüksek olan bireylerin tek gecelik yaşama eğilimi diğerlerinden daha yüksek. Yukarı da da belirttiğimiz gibi sayısal bölümden mezun olanların tek gecelik ilişki yaşama alışkanlığı % 68 oranında!

Türk erkeklerinin sevişme süresi 3 dakika!

Yapılan araştırmalara göre, Türk erkeklerin sevişme süresi başından sonuna kadar 3 dakika 7 saniye sürüyor. İngiliz erkeklerin 7 dakika 36 saniye, ABD’li erkeklerin 7 dakika, İspanyolların 5 dakika 8 saniye, Hollandalıların ise 5 dakika 1 saniye.

Erkek orgazmı 5 ila 10 saniye arasında!

Erkeklerin orgazm süresinin uzun sürdüğü düşünülüyor. Ancak meselenin gerçeği şu; bir erkeğin orgazmı 5 ila 30 saniye arasında sürüyor.

Cinsel çekim önemli

Erkek arkadaşınızın cinsel organının boyutu hiçbir önem taşımıyor çünkü yataktaki uyumunuzun asıl belirleyicisi aranızdaki çekim.