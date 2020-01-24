Bal neye iyi gelir eklem ve kemiklerdeki kireçlenmenin önüne geçiyor!

Bal, faydaları saymakla bitmeyen her derde deva bir yiyecek. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan bu besin yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde doğal ilaç olarak insanlık tarafından kullanıldı. Bal, birçok insanın sorunu olan kemik ve eklem kireçlenmesini ve onun getirdiği ağrıları gideriyor. İşte şifa kaynağı balın daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Kanserle savaşmada yardımcı olabilir

Fareler üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar, bazı bal türlerinin kanser hücresi büyümesini engelleyebileceğini ortaya çıkarmıştır. Ancak şimdiye kadar yapılan çalışmalar sadece fareler üzerindedir, bu yüzden insanlara faydası hakkında kesin bir sonuç yoktur.

Antioksidan deposu

Bal; Serbest radikallerin vücuttan atılmasında çok etkili olan nutrasötikler içerir. Sonuç olarak, vücudumuzun bağışıklığını, kanser veya kalp hastalıkları gibi potansiyel olarak ölümcül olanlara karşı iyileştirir.

Kemiklerdeki kireçlenmeyi önler

Bal üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki suyun içerisine bir miktar bal eklediğinizde eklem ve kemiklerdeki kireçlenme ya da iltihaplanma gibi sorunların önüne geçiyor. Bal bunların yanı sıra yaşanan ağrıları da azaltan bir besindir.

Yanıkları, yaraları ve diğer cilt hastalıklarını iyileştirir

Bal, antioksidanlar bakımından zengin olmasının yanı sıra, nemli bir ortam sağlayarak ve etkilenen bölgeye besin akışını artırarak yara ve yanıkların iyileşmesini hızlandıran antibakteriyel ve antiseptik özelliklere de sahiptir. Bal, her ikisi de cilt enfeksiyonlarına neden olabilen E. coli ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) gibi patojenlerin öldürülmesinde etkilidir.

Daha iyi bir uykunun anahtarı

2012 yılında balın gece öksürüğü ve uyku kalitesi üzerine etkisini bulmak için 1-5 yaş arası 300 çocuk üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Sonuçlar, balın çocukluk çağı üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili öksürük ve uyku zorluğu için tercih edilen bir tedavi olabileceğini göstermiştir.

Enerjiyi artırır

Bir çorba kaşı bal yaklaşık 64 kalori içerir. Bu nedenle, birçok insan tarafından bir enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Öte yandan, bir çorba kaşığı şeker yaklaşık 15 kaloridir. Ayrıca, içindeki karbonhidratlar kolayca glikoza dönüştürülebilir, çünkü vücudun bu saf ve doğal maddeyi sindirmesi çok daha kolaydır.

Ülser ve diğer gastrointestinal rahatsızlıkları giderir

Son araştırmalar bal tedavisinin ülser ve bakteriyel gastroenterit gibi sorunlara yardımcı olabileceğini göstermektedir.