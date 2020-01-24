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Arnavut ciğeri nasıl yapılır enfes bir tat!

Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Yumuşacık benzersiz bir tat olan Arnavut ciğeri tarifi içeriğimizde...

Arnavut ciğeri nasıl yapılır enfes bir tat!
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Leziz mi leziz bir Arnavut ciğeri tarifiyle karşınızdayız. Yanında kızarmış patatesi, baharatlanmış enfes ciğer ve sumaklı soğan lezzetiyle bayılacağınız bir yemek. Peki Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Tarif için gereken malzemeler neler? İşte enfes Arnavut ciğerinin hazırlanışı...

Malzemeler:

600 gram ciğer
1 çay bardağı un(bulamak için)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat
1 su bardağı sıvı yağ
1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı toz kişniş
2 adet patates(küp doğranmış)
2 su bardağı sıvı yağ(patatesi kızartmak için)

Sumaklı Soğan İçin:

1 adet kırmızı soğan(piyazlık doğranmış)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı sumak
1/2 demet doğranmış maydanoz

Hazırlanışı:

Üzerinde bulunan zarı ayıkladığınız kuzu ciğerini, kuşbaşı büyüklüğünde kesin. Derin bir süzgece aldığınız doğranmış kuzu ciğerlerini kanının süzülmesi için bekletin.Kanını süzdürdüğünüz ciğerleri karbonat ve tuz eklediğiniz una bulayın. Ciğerlerin üzerindeki fazla unu almak için tekrar süzgeçten geçirin. Ciğerleri tavadaki ısınmış yağın içerisine koyun. Ciğerler pişmeye başladığında kırmızı toz biber ve toz kişniş ekleyin. Ayrı bir tavada kızdırdığınız yağda küp küp doğradığınız patatesleri kızartın. Pişen ciğerlerin fazla yağını süzdürerek bir tabağa aktarın. Patatesler de altın sarısı rengini alınca süzgeç yardımıyla yağını süzerek ocaktan alın. Altına bir peçete koyarak fazla yağından arındırın. Piyazlık doğradığınız kırmızı soğanları, 1 çay kaşığı tuz ile ovarak öldürün. Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu da ekledikten sonra güzelce karıştırın. Kızarttığınız ciğerleri küp patatesleri ve hazırladığınız sumaklı soğanı bir kapta birleştirerek iyice harmanlayın ve servis edeceğiniz tabağa alıp, sevdiklerinizle afiyetle yiyin!

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