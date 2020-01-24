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Kaş şekillendirme nasıl olur iyi bir cımbız seçmek önemli!

Kaşlarınızı şekillendirmek için kuaföre para vermenize gerek yok. Evde kendiniz kaşlarınızı düzeltebilirsiniz. İşte kaşları şekillendirmenin 5 kolay yolu!

Kaş şekillendirme nasıl olur iyi bir cımbız seçmek önemli!
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Kaşlarımızın görünümü yüzümüzü ve ifademizi değiştirebilecek kadar güzelliğe etki ediyor. Kuaföre gidecek vaktiniz yoksa evde kendiniz kaşınızı kolaylıkla şekillendirebilirsiniz. Kaşları şekillendirmenin bazı püf noktaları var. İşte kaş şekillendirmenin 5 yolu!

İlk adım: Kesme

Sağa sola dağılan, alakasız yönlerde çıkmaya başlamış asi telleri kesmelisiniz. Kaş makası kullanarak kesim işlemi yapabilirsiniz. Kesmeden önce kaş tarağı ile büyüme yönüne doğru tarayın ve sağdan soldan çıkan minik kaş tellerini kesin.

İyi bir cımbız seçin

Elinizdeki alelade ucuz cımbızı çöpe atın. Ucuz cımbızlar kaşları almak yerine yolduğundan canınız çok daha fazla acır. Büyüteçli bir ayna ve kaliteli bir cımbız, kaş tarağı ve ince kaş/manikür makası bir köşede hazır olmalı.

Kaşları almadan önce boyayın

Kaşlarınızı almaya başlamadan önce kalmasını istediğiniz bölgeyi bir göz kalemi ile boyarsanız daha kolay hareket edebilirsiniz. Boyadığınız bölge haricinde kalan kaşları keserek ve cımbızla alarak dilediğiniz şekle ulaşabilirsiniz.

İki tarafı aynı anda alın

Kaş almanın temellerinden biri kaşları sırayla almak değil birlikte almaktır. Yani bir kaşı bitirip diğerine geçmeyin. Sağ sol kaş arasında gidip gelerek aynı bölgeleri eşit ölçüde almanız mümkün olacaktır.

Saç ve kaş renginiz uyumlu olmalı

Saçlarınızı boyatırken kaşları es geçmeyin. Kuaförünüze mutlaka kaşlarınızı da renklendirmesi gerektiğini söylemeyi unutmayın. Özellikle saçlarınızı evde boyuyorsanız bu noktayı atlamanız mümkün.

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