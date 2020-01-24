Muzlu rulo pasta nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Ev yapımı kolay tatlı tarifi arayanlar için evde en kolay tarifle muzlu rulo pasta yapmanın püf noktalarını bir araya getirdik! Ev yapımı tatlı sevenler için en kolay haliyle tatlı yapmanın tarifini elmaelma.com'da bulabilirsiniz! Sevdiklerinizle, çatkapı gelen misafirlerinizle afiyetle yiyebileceğiniz muzlu rulo pastayı sizde mutfağınızda deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

İçi için:

2 adet muz

Kreması için:

3 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

Pandispanyası için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı su

1,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

Yapılışı:

Pandispanyayı hazırlamak için; yumurta ve toz şekeri krema halini alana kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Suyu ve vanilyayı ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün. Ardından; elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyin, karıştırın. Hazırladığınız pandispanya karışımını tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine aktarın ve üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.

Pastanın kreması için; süt, toz şeker, un, buğday nişastası ve vanilyayı bir tencereye aktarın. Bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamını alana kadar pişirin.

Pastanın üzeri için; toz krem şantiyi soğuk süt ile mikser yardımıyla çırptıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Pişen pandispanyayı içini çekmesi için 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra yağlı pişirme kağıdı ile birlikte fırın tepsisinden alın.

Pandispanyayı sarınca iç kısmına gelecek yüzeye, kremayı bir spatula yardımıyla yayın. Muzları pastanın orta kısmına bütün olarak yerleştirin. Pandispanyayı yağlı kağıttan ayırarak, dikkatlice rulo şeklinde sarın. Hazırladığınız rulo pastayı, servis tabağına alın. Üzerini çırpılmış krem şanti ile kaplayın. En az 2 saat buzdolabında beklettikten sonra dilimleyerek servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.