Cilt kanseri neden olur anormal cilt benleri kanser riskini arttırıyor!

Ciltteki ben sayısının fazlalılığı veya anormal cilt benlerine sahip olmak cilt kanserine yakalanma riski bakımından tehlike oluşturuyor. Cilt kanserlerinde ciltteki anormal, iltihaplı, kabarık ya da kabuksu lezyon belirtilerini ciddiye alarak bir an önce tedaviye başvurmak gerekiyor. Erken teşhis kanserden kurtulmaya olanak tanıyor. İşte cilt kanseri hakkında tüm merak ettikleriniz...

Cilt kanseri nedir?

Deriye rengini veren melanin adlı renk pigmentleri, melanosit denilen cilt hücreleri tarafından üretiliyor. Bu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünüp çoğalması sonucunda meydana gelen cilt kanseri melanom veya melanoma olarak adlandırılıyor.

Cilt kanseri belirtileri

Cilt kanserlerinin en sık görülen belirtileri ise şöyle;

İyileşmeyen iltihaplı lezyonlar

Küçük, kabarık, düzgün, parlak lezyonlar

Küçük, kabarık, kırmızı veya kahverengi-kırmızı renkli lezyonlar

Düz, sert, kırmızı veya kahverengi ve kabuksu lezyonlar

Kabuksu, kanamalı lezyonlar

Yara izine benzer ve kalıcı lezyonlar

Cilt Kanserinde Risk Faktörleri

Açık ten rengine sahip olmak

Ten rengi ne olursa olsun, herkes cilt kanseri olabilir. Bununla birlikte, cildinizde pigment (melanin) miktarının az olması zararlı ultraviyole radyasyonu karşısında daha az korunma sağlar. Eğer sarı veya kızıl renkli saçlara ve renkli gözlere sahip iseniz ve kolayca çil ya da güneş yanığı oluşuyorsa, daha koyu ten rengine sahip birine göre sizde cilt kanseri görülme olasılığı daha yüksektir.

Aşırı güneş maruziyeti

Özellikle cilt; güneş kremi veya losyonu veya bir kıyafet ile korunmuyorsa, güneş altında uzun süreler vakit geçiren herkeste cilt kanseri oluşabilir. Solaryum cihazlarını sıklıkla kullanmak ve bronzlaşmak sizi riske atabilir. Bronzluk, cildinizin aşırı UV radyasyonuna karşı verdiği yaralanma yanıtıdır.

Güneş yanığı geçmişi

Çocukluk veya gençlik döneminde bir ya da birden çok kez kabarıklıkların eşlik ettiği güneş yanığı geçirmiş olmak yetişkinlikte kanseri geliştirme riskinizi artırıyor. Erişkinlikteki güneş yanıkları da bir risk faktörüdür.

Güneşli veya yüksek-irtifa iklimleri

Güneşli ve sıcak iklimli bölgelerde yaşayan insanlar daha soğuk iklimlerde yaşayan insanlara göre daha fazla güneş ışığına maruz kalmaktadırlar. Güneş ışığının en güçlü olduğu yüksek rakımlarda yaşamak da sizi daha fazla radyasyona maruz bırakır.

Cilt benleri

Çok sayıda cilt benlerine veya displastik nevüs diye adlandırılan anormal cilt benlerine sahip kişilerde kanser riski artar. Düzensiz görünüme sahip ve genellikle normal cilt benlerine göre daha büyük olan bu anormal cilt benlerinin kansere dönüşmesi diğerlerine göre daha olasıdır. Eğer anormal cilt benleri ile ilgili öykünüz varsa, değişiklik olup olmadığını görmek için benlerinizi düzenli olarak kontrol ettirin.

Prekanseröz cilt lezyonları

Aktinik keratozlar olarak bilinen cilt lezyonlarına sahip olmanız cilt kanseri oluşması riskinizi arttırabilir. Bu prekanseröz cilt büyümeleri genel olarak kahverenginden koyu pembe rengine kadar değişen sert, pullu yamalar şeklinde görünürler. Bunlar yaygın olarak ciltte güneş hasarı oluşmuş açık tenli kişilerin yüzünde, kafalarında ve ellerinde görülür.

Genetik faktörler

Eğer anne veya babanız ya da kardeşiniz geçmişte cilt kanserine yakalanmışsa, sizde de bu hastalık riski artabilir.

Zayıf bağışıklık sistemi

Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler cilt kanseri açısından daha yüksek risk altındadırlar. Bu, HIV/AIDS'li kişileri ve organ nakli sonrası bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları kullanan hastaları içerir.

Radyasyona maruz kalmak

Egzema ve akne gibi cilt hastalıkları için radyasyon tedavisi alan kişilerde, bazal hücreli karsinom başta olmak üzere cilt kanseri riski artmış olabilir.

Kimyasallara maruz kalmak

Arsenik gibi bazı maddelere maruz kalmak kanser riskinizi artırabilir.