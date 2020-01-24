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Erkek takipçisinin cinsel ilişki mesajını ifşa eden Didem Soydan'a teklif yağdı

"Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diyen erkek takipçisini ifşa eden Didem Soydan'a teklif yağdı.

Erkek takipçisinin cinsel ilişki mesajını ifşa eden Didem Soydan'a teklif yağdı
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Didem Soydan kendisine gelen mesajı ifşaladı. Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından kendisine taciz mesajı atanları affetmiyor. Soydan'ın  'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' takipçisine verdiği yanıt olay olmuştu. Ünlü model ise takipçisine,  “Kötü bir haberim var, benimle seks yapmadan öleceksin” demişti. Takipçisini ifşalayan Soydan eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü mankene cinsel ilişki teklifi yağdı. 

''Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum''

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen ünlü manken Didem Soydan, takipçilerinden gelen taciz mesajlarını ifşa etmeye devam ediyor. Soydan son olarak kendisine "Merhaba, nasılsın? Antalya'ya geliyor musun? Canım, hastayım sana. Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diye mesaj atan bir erkek takipçisini ifşa etti.

Eleştirilere tek tek cevap verdi

İfşa paylaşımıyla kısa sürede ses getiren Didem Soydan'a Twitter'dan yorumyağdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı paylaşım yaparak "Kötü bir haberim var, sende benimle ilişkiye girmeden öleceksin" dedi. Kendisine gelen paylaşımları gören Soydan ise "Sen bana müjdeli haber verdin oğul! Düşünmesi bile kahredecek bir şey olurdu seninle" diyerek eleştirileri tiye aldı.

Erkek takipçisinin cinsel ilişki mesajını ifşa eden Didem Soydan'a teklif yağdı

 


 

 

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