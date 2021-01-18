Saç tararken dikkat edilmesi gerekenler yanlış yönde tarıyorsanız...

Saç taramak her ne kadar gözümüze sıradan ve kolay bir iş gibi gelse de bazı noktalara muhakkak dikkat etmek gerekiyor. Saçlarınızın yıpranmasının, gereksiz yere dökülmesinin önüne geçmek istiyorsanız saçlarınızı tararken bu hataları yapmayın! İşte saçlarınızı tararken kaçınmanız gereken şeyler!

Islak ve kuru saç için aynı fırçayı kullanmak

Islak saç kırılmaya eğilimlidir ve yanlış tipte saç fırçası kullanmak saça kolayca zarar verebilir. Islak saçınızı fırçalamak için kullanabileceğiniz en iyi alet geniş dişli bir taraktır.

Saçınızı yanlış yönde fırçalıyorsunuz

Fırçayı yukarıdan aşağıya hareket ettirmek saçınızı köklerinden çekerek hasar görmesine ve kırılmasına neden olabilir. Saç düğümlerini çözmenin en iyi yolu, uçlardan birkaç cm yukarıda başlayarak aşağı doğru dikkatlice taramaktır. En etkili teknik, saçınızı bölümlere ayırmak ve her bölümdeki karışıklıkları ayrı ayrı gidermektir.

Sadece uçları fırçalıyorsunuz

Saçınızı uçlarından çözmeye başlamak daha iyi olsa da, diplerinizden kaçınmanız gerektiği anlamına gelmez. Saç deriniz, buklelerinizin güzelliği ve sağlığı için gerekli olan besin açısından zengin yağlar üretir.

Bu yağların uçlarınıza kadar dağılması saçınızı şık ve parlak hale getirecek ve hatta elektriklenmeyi önleyici bir etkiye sahip olacaktır. Bu neden ile saçlarınızdaki kırışıklıkları giderdikten sonra diplerinizden saç uçlarına doğru tarayın.

Saçınızı gün içinde çok fırçalıyorsunuz

Saçınızı günde çok fazla şiddetle fırçalamak saçınızı zayıflatabilir ve kırılmaya neden olabilir. Bunun yerine fırçalamanın kalitesine odaklanmaya çalışın. Saç fırçalama tekniğiniz ne kadar iyi olursa olsun, saç fırçanızı düzenli olarak temizlediğinizden emin olun. Kirli bir fırça kullanmak, eski ürünü ve ölü deri hücrelerini saçınıza yaymak anlamına gelir.

Kıvırcık saçları kuruyken taramayın

Saç bakımı uzmanları, kıvırcık saçları kuruyken fırçalamaktan kaçınmanızı ve önceden bir çözücü sprey kullanmanızı önerir. Böylece kırılmasını önlersiniz.

Yanlış fırçayı kullanıyorsunuz

Dalgalı ve kıvırcık saçlarınız varsa, düğümleri kolayca çözeceği için geniş bir saç fırçası tercih edin. Saçınız ince ve hacimli değilse, daha sık ancak yumuşak kılları olan bir fırça, ona zarar vermeden veya köklerinizi çekmeden tellerinizden nazikçe kayacaktır.