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Cilt tonuna göre saç rengi nasıl seçilir açık tenliler daha açık tonları tercih etmeli!

Cilt tonunuza uygun rengi nasıl seçeceğinizi bilmiyorsanız haberimiz sizin için! İşte cilt tonuna uygun saç rengi belirleme tüyoları...

Cilt tonuna göre saç rengi nasıl seçilir açık tenliler daha açık tonları tercih etmeli!
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Kadınlar saçlarında bir farklılık istediklerinde ilk olarak rengini değiştirme yoluna gidiyor. Saç renginizi değiştirirken öncelikle cildinize uygun bir renk belirlemelisiniz. Saç konusunda uzman isimlere göre cilt tonunuz ne olursa olsun, mevcut renginizden en fazla iki ton açık ya da koyu olanları seçmelisiniz...

Açık tenliler daha açık tonları tercih etmeli

Açık renkler maalesef herkeste istenilen görüntüyü vermiyor. Eğer açık bir cilt tonunuz varsa bu konuda şanslısınız demektir. Platin sarısı gibi çok açık renkler bile sizi mükemmel bir görünüme ulaştıracaktır. Açık ten, daha açık bir saç rengiyle zenginleştirilebilir. Mutlaka bu tonları denemenizi öneririz.

Kumral tenlilerin alternatifi çok

Kumral tenliyseniz, diğerlerine göre çok daha fazla seçeneğiniz var. Koyu sarı veya açık kahve tonlarını tercih edebilirsiniz ya da bakırımsı bir saç rengi de teninizi ortaya çıkarmanızı sağlayabilir. Bunun yanında balyaj, ombre gibi farklı tarzlar da sizin için iyi bir fikir olabilir.

Esmer tenliler için koyu renkler

Zaten ten renginiz yeterince koyu ve daha koyu bir saçın sizi ciddi göstermesinden hoşlanmıyor musunuz? Öyleyse kahve renk paletinden birini denemelisiniz. Ayrıca kumral, kestane veya tarçın rengi de görünümünüzü bir üst seviyeye taşıyabilir. Daha etkileyici bir görünüm için saçınızın aralarına bir iki ton açık gölgeler atabilirsiniz.

Daha koyu tenliler koyu kahverengi seçmeli

 Teniniz daha koyuysa uzmanlara göre saçınız ve cilt tonunuz arasında kontrast oluşturmalısınız. Çok açık renkler de teninizle uyum sağlamaz. Bu yüzden teninizi ön plana çıkarmanın en güzel yolu çikolata kahve gibi sıcak tonları seçmektir. Bu renkler, cildinizin parlamasında ve aynı zamanda saçınızın muhteşem görünmesinde etkili bir rol oynar. 

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