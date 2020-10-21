61 yaşındaki müzisyen Burhan Öçal, baba oldu!

Dünyaca ünlü müzisyen ve oyuncu Burhan Öçal, Melike Yıldırım ile geçtiğimiz Mart ayında hayatını birleştirmişti. Mutlu bir evlilik süren çiftten müjdeli haber geldi.

Kızlarına Leyla adını verdiler

İkili adına panda evlat edinen bir kurum, yazdıkları mesajla birlikte 61 yaşındaki Öçal'ın baba olduğunu ortaya çıkardı. Snob Magazin'in haberine göre; çift, kızlarına Leyla adını verdi.

Burhan Öçal kimdir?

Öçal, 25 Nisan 1959 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya geldi. İsviçre'nin Zürih şehrinde ve İstanbul'da yaşayan Burhan Öçal, çocukluk yıllarında müziğe ilgi duymaya başladı. İsviçre'deki ilk yıllarında ülkenin ünlü caz müzisyeni Pierre Favre ile çalıştı. Bu ismi İsviçreli caz piyanisti George Gruntz, Portekizli dünyaca ünlü klasik piyanist Maria Joao Pires ve Avustralyalı piyanist Peter Waters takip etti.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinde konser veren Öçal'ın, Weather Report'un yaratıcısı efsane isim Jo Zawinul ile tanışmasıyla kariyer planları değişti. Zawinul'un senfonik caz projesinde 10 sene boyunca solist olarak yer aldı. Öçal'ın ilk solo albüm çalışması Buthcer's Dance oldu. Aynı dönemde kendi adına kurduğu funk jazz grubuyla da (Burhan Öçal Group) albüm çalışması yaptı. Diğer yandan "İstanbul Oriental Ensemble"ı kurdu. Öçal'ın İstanbul Oriental Ensemble ile yaptığı albümlerin ilk iki tanesi Gypsy Rum ve Sultan's Secret Door, Almanya'nın Grammy'si sayılan "Prieses der Deutschen Schallplattenkrıtık" ödülünü kazandı. Yine o dönem Sting ile tanıştı.