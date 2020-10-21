search menu
search
close

61 yaşındaki müzisyen Burhan Öçal, baba oldu!

Mart ayında Melike Yıldırım ile nikah masasına oturan müzisyen Burhan Öçal, 61 yaşında baba oldu. İkilinin kızlarına Leyla adını verdiği öğrenildi

61 yaşındaki müzisyen Burhan Öçal, baba oldu!
-A A+

Dünyaca ünlü müzisyen ve oyuncu Burhan Öçal, Melike Yıldırım ile geçtiğimiz Mart ayında hayatını birleştirmişti. Mutlu bir evlilik süren çiftten müjdeli haber geldi.

Kızlarına Leyla adını verdiler

İkili adına panda evlat edinen bir kurum, yazdıkları mesajla birlikte 61 yaşındaki Öçal'ın baba olduğunu ortaya çıkardı. Snob Magazin'in haberine göre; çift, kızlarına Leyla adını verdi.

Burhan Öçal kimdir?

Öçal, 25 Nisan 1959 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya geldi. İsviçre'nin Zürih şehrinde ve İstanbul'da yaşayan Burhan Öçal, çocukluk yıllarında müziğe ilgi duymaya başladı. İsviçre'deki ilk yıllarında ülkenin ünlü caz müzisyeni Pierre Favre ile çalıştı. Bu ismi İsviçreli caz piyanisti George Gruntz, Portekizli dünyaca ünlü klasik piyanist Maria Joao Pires ve Avustralyalı piyanist Peter Waters takip etti.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinde konser veren Öçal'ın, Weather Report'un yaratıcısı efsane isim Jo Zawinul ile tanışmasıyla kariyer planları değişti. Zawinul'un senfonik caz projesinde 10 sene boyunca solist olarak yer aldı. Öçal'ın ilk solo albüm çalışması Buthcer's Dance oldu. Aynı dönemde kendi adına kurduğu funk jazz grubuyla da (Burhan Öçal Group) albüm çalışması yaptı. Diğer yandan "İstanbul Oriental Ensemble"ı kurdu. Öçal'ın İstanbul Oriental Ensemble ile yaptığı albümlerin ilk iki tanesi Gypsy Rum ve Sultan's Secret Door, Almanya'nın Grammy'si sayılan "Prieses der Deutschen Schallplattenkrıtık" ödülünü kazandı. Yine o dönem Sting ile tanıştı.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ağızda dağılır: Balkabaklı kurabiye Ağızda dağılır: Balkabaklı kurabiye
Tatlı
Şahane lezzet: Kıymalı lahana sarması Şahane lezzet: Kıymalı lahana sarması
Yemek
En Güncel Galeriler
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep makyajsız haliyle olay oldu! Yorum yağdı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep makyajsız haliyle olay oldu! Yorum yağdı!
Esra Erol'un kocasından takipçisine ağza alınmayacak sözler
Esra Erol'un kocasından takipçisine ağza alınmayacak sözler
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Yüsra Geyik dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri tek noktaya takıldı
Yüsra Geyik dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri tek noktaya takıldı
Önceki Haberler
Kalça ağrısı bu hastalığın işareti!
Kalça ağrısı bu hastalığın işareti!
Sinan Çetin'in büyük oğlundan sonra küçük oğlu da aynı hatayı yaptı!
Sinan Çetin'in büyük oğlundan sonra küçük oğlu da aynı hatayı yaptı!
Koronavirüs'ü ciddiye almayan insanlarla nasıl konuşulur?
Koronavirüs'ü ciddiye almayan insanlarla nasıl konuşulur?
Aleyna ilk kez böyle görüntülendi! Art arda sigara içti
Aleyna ilk kez böyle görüntülendi! Art arda sigara içti
İç çamaşırı giymezsek vücudumuzda ne olur?
İç çamaşırı giymezsek vücudumuzda ne olur?
Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber var!
Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber var!
Burcu'dan bomba Sinan Akçıl açıklaması: Üçüncü şahıslar...
Burcu'dan bomba Sinan Akçıl açıklaması: Üçüncü şahıslar...
Miray'dan ayrıldığı sevgilisi Kubilay Aka hakkında bomba açıklama
Miray'dan ayrıldığı sevgilisi Kubilay Aka hakkında bomba açıklama
Yorumlar