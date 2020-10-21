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Genç popçu Aleyna Tilki ilk kez sigara içerken görüntülendi!

20 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Emirgan'daki bir mekanda görüntülendi. Tilki'nin yemekten sonra art arda sigara içmesi ise dikkat çekti.

Genç popçu Aleyna Tilki ilk kez sigara içerken görüntülendi!
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Emirgan'da gazetecilerin objektiflerine takılan Aleyna Tilki, mekan çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Yemek yeme zevkinden bahseden şarkıcı, "Genelde avokadolu tost yiyorum, bazen de kendimi şımartmak için tatlı yiyorum. İyi ki beni yemek yerken çekmediniz, kendimden geçiyorum" dedi.

Sigara üstüne sigara içti

Habertürk'te yer alan habere göre; Genç şarkıcı yemek sonrası art arda sigara içerken görüntülendi. Böylece 20 yaşındaki popçu ilk kez sigara içerken görüntülenmiş oldu.

İşlerini bilgisayar üzerinden bağlanarak yapıyor

İş için Londra'ya gidecek olan ve pandemiden dolayı uçuşların iptal olduğunu anlatan Aleyna Tilki, "Londra'da 2. dalga başlamış, o yüzden iptal oldu. Biz de öyle bir sistem kurduk ki, birbirimize bilgisayardan bağlanıyor ve çalışmalarımızı öyle yapıyoruz" diye konuştu.

"1300 TL'lik çorabın kumaşı iyiyse alırım"

Sık sık yırtık çoraplarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün de Bebek'te görüntülenmişti. Dünyaca ünlü bir markanın yırtık görünümlü çorapları 1300 TL'ye satışa çıkarması hatırlatılan genç popçu, "Benim çoraplarımın hepsi yırtık, düz çorabım yok. Her giydiğimde yırtılıyorlar. Ben yine de giyiyorum. 1300 TL'lik çorabın kumaşı iyiyse öder ve alırım" açıklamasını yapmıştı.

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